Panasonic prévoit d’augmenter la densité d’énergie de la batterie de 20 % d’ici 2030

Pourquoi c’est important : L’amélioration de la densité des batteries permettrait aux fabricants de véhicules électriques d’augmenter l’autonomie de leurs véhicules tout en utilisant des batteries de taille identique. Ils pourraient également choisir de rendre certains modèles (comme les voitures de sport) plus légers et plus compacts si la maximisation de l’autonomie n’est pas une priorité.

Selon un nouveau rapport de Reuters, Panasonic travaille sur des chimies de batterie améliorées qui pourraient augmenter la densité d’énergie de 20 % d’ici la prochaine décennie. Considérant que les meilleures batteries sur le marché se situent aujourd’hui à environ 750 Wh/l, les futures cellules de l’entreprise pourraient augmenter ce chiffre jusqu’à un impressionnant 900 Wh/l.

Panasonic y parviendrait en utilisant un nouveau mélange d’additifs dans l’électrolyte de la batterie, ce qui, à son tour, augmenterait la tension maximale de chaque cellule de batterie individuelle de 4,2 volts à 4,4 volts. Une autre méthode consisterait à remplacer davantage le graphite des anodes par des matériaux à base de silicium, bien que cela rende les batteries plus chères. Enfin, la société prévoit d’utiliser des matériaux monocristallins dans la cathode pour atténuer les effets de la microfissuration (petites fissures se formant progressivement avec des cycles de charge conduisant à une autonomie dégradée de la batterie).

Panasonic est un fournisseur majeur pour les fabricants de véhicules électriques comme Tesla, ce qui indique que ces avancées pourraient augmenter la portée d’un modèle S, par exemple, de 75 miles. Cependant, il existe d’autres moyens d’améliorer la densité d’énergie dans les batteries EV.

L’utilisation de cellules de batterie 4680, qui sont à la fois plus larges et plus hautes que les cellules 2170 actuelles, peut améliorer l’autonomie des voitures électriques de 16 % grâce à une utilisation plus efficace de l’espace. Ils ont également l’avantage d’être nettement moins chers à fabriquer. Panasonic construirait une nouvelle usine au Kansas qui fournira à Tesla 4680 batteries, le modèle Y étant probablement la première voiture à être livrée avec eux.