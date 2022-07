Les extras optionnels BMW incluent désormais un abonnement de 18 $ par mois pour les sièges chauffants

WTF ? ! Avec autant de services et de produits désormais disponibles sous forme d’abonnements, de plus en plus de personnes se sentent dépassées par le choix et les dépenses financières. Il est donc surprenant de voir BMW décider que les acheteurs de voitures de certains pays pourraient être intéressés par plus de mensualités, dont une pour le chauffage des sièges de leur nouveau véhicule de luxe.

Dans ce qui ressemble à un niveau proche de Diablo Immortal de microtransaction BS, BMW propose des extras optionnels dans ses véhicules pour un coût mensuel. Ce n’est pas quelque chose qui est disponible aux États-Unis, du moins pas encore, mais vous pouvez le trouver sur les sites Web du constructeur automobile dans des pays comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

En quittant le site britannique, l’ajout du chauffage des sièges avant à ce qui est déjà un véhicule très coûteux coûtera l’équivalent de 18 $ par mois. Un abonnement d’un an vous coûtera environ 180 $, trois ans est proche de 300 $, ou l’option « illimitée » est de 417 $.

D’autres extras, qui existent depuis 2020, incluent un volant chauffant pour 12 $ par mois – le même prix que l’ajout de l’assistance aux feux de route – et Driving Assistant Plus pour 42 $ par mois.

Il ne s’agit pas simplement d’un cas où les clients décomposent le coût des options supplémentaires qu’ils souhaitent ajouter à leur véhicule. Le matériel tel que les sièges chauffants est déjà en place; les acheteurs ne paient que des frais mensuels pour supprimer le bloc logiciel, jusqu’à ce que quelqu’un trouve un moyen de le pirater. La justification de BMW est que cela permet à un nouveau propriétaire d’accéder à des fonctionnalités que l’acheteur d’origine a choisi de ne pas acheter. Il ne s’agit pas de gagner plus d’argent, honnêtement.

En 2019, BMW a commencé à facturer un abonnement annuel de 80 $, ou 300 $ pendant 20 ans, juste pour utiliser Apple CarPlay. Le tollé a conduit BMW à revenir en arrière et à faire de cette fonctionnalité une norme dans toute sa gamme plus tard cette année-là.