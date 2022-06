Module solaire à l’ombre : comment en tirer le meilleur parti

J’ai de bons souvenirs de cette vieille dame du camping qui, à un moment donné, a porté mon chargeur solaire à l’ombre : « C’est vraiment pas bien s’il est tout le temps au soleil ! »…

C’était vrai pour mon smartphone qui y était connecté, mais c’est ce que j’avais Derrière ombragé par le panneau solaire. Un panneau solaire lui-même fonctionne mieux en plein soleil. Mais vous pouvez toujours en tirer quelque chose même lorsque le ciel est nuageux, mais je n’installerais jamais une cellule solaire à l’ombre elle-même.

Météo changeante : Le rendement solaire diminue, mais vous produisez toujours un petit quelque chose avec un module solaire puissant.

Conseils : panneau solaire par temps nuageux

Voir ci-dessous pour plus de comparaisons et d’explications sur les raisons pour lesquelles l’ombre des panneaux solaires n’est pas une bonne idée. Mais d’abord, quelques conseils pour générer le plus d’énergie avec un module solaire même par temps nuageux :

Alignez le panneau de manière optimale au soleil. Pour le dire crûment, il doit avoir un « contact visuel » avec le soleil et ne pas lui tourner le dos (exemple extrême).

Même par temps nuageux, notez l’angle d’inclinaison optimal d’une cellule solaire d’environ 30 à 40 degrés par rapport au sol.

Assurez-vous d’avoir une base solide et une assise solide.

Assurez-vous que le module est complètement au soleil et que des objets individuels devant lui ne projettent pas d’ombre sur lui (évitez l’ombrage partiel). Il peut également s’agir d’objets plus petits tels que des brins d’herbe.

De plus, peu de personnes doivent marcher entre le soleil et le panneau. Tout ce qui peut projeter une ombre, même momentanée, dégrade les performances.

Le temps est la clé : donnez suffisamment de temps au module solaire pour recharger vos appareils techniques, surtout lorsque le temps est nuageux.

Plus la journée est lumineuse, plus il y a de puissance : un ciel nuageux n’est pas toujours un ciel nuageux. Plus à ce sujet ci-dessous.

Chargez pendant l’heure du déjeuner si possible. Le rendement est alors nettement plus élevé que, par exemple, dans le soleil du soir plus faible.

Beaucoup aide beaucoup. Règle d’or : plus votre panneau solaire est grand, mieux c’est.

Quelles sont les caractéristiques du module solaire idéal ?

Quiconque n’a jamais possédé de chargeur solaire sous-estime en particulier le dernier point : un chargeur solaire offre plus de puissance plus il est grand. Afin de recharger votre smartphone de manière fiable et dans le temps habituel de 30 à 120 minutes, prévoyez une dalle d’une surface d’au moins 0,1 mètre carré. Les modules solaires pliables que vous pouvez emporter partout avec vous sont idéaux.

Chargeur solaire Big Blue. Très petit une fois plié, une fois déplié il produit jusqu’à 28W.

Vous ne devriez pas vous attendre à beaucoup d’énergie solaire de la plupart des banques d’énergie solaire. La taille des panneaux intégrés est tout simplement trop petite pour charger l’appareil dans un délai raisonnable. Pour recharger une batterie portable solaire de 10 000 mAh avec de l’énergie solaire seule, vous devriez exposer toute la batterie au soleil pendant plusieurs jours (!).

Les banques d’énergie solaire, comme celle de Sandberg, sont généralement de puissantes banques d’énergie. La quantité d’énergie solaire qu’ils peuvent tirer de la petite zone ne vaut généralement pas la peine d’être mentionnée.

Module solaire : n’achetez pas trop bon marché !

Bien entendu, d’autres propriétés de votre module solaire sont également importantes. Les chargeurs solaires particulièrement bon marché sont souvent livrés avec un mauvais contrôleur de charge. J’ai eu des appareils dans le test dont les performances n’ont pas augmenté à nouveau après le passage d’un nuage. Cependant, les panneaux solaires monocristallins modernes, portables et pas trop bon marché sont généralement équipés de bons contrôleurs de charge. Ils fonctionnent également avec un ombrage partiel, reprennent automatiquement les performances par temps changeant et offrent une efficacité bien supérieure à 20 %.

panneau solaire dimensions de la surface solaire Puissance (Wc) Chargeur solaire Big Blue environ 60 x 25 cm = 0,15 mètre carré 28W Panneau solaire EcoFlow 160W environ 150 x 65 cm = 0,98 mètre carré 160W Plus les panneaux sont grands, plus ils apportent de puissance. La différence entre les deux modules solaires est presque proportionnelle.

Mais comme toujours dans la vie : n’économisez pas du mauvais côté ! La plupart des chargeurs solaires sans nom que j’ai achetés pour une poignée d’euros sur eBay and Co. étaient vraiment de la merde qui ne se rapprochait même pas des performances promises. Avant d’acheter, ne regardez pas seulement la fiche technique, mais regardez aussi attentivement les images du produit : ce que vous y voyez a-t-il l’air bien fait ? La surface pure des cellules solaires est-elle grande? Le fabricant utilise-t-il des cellules monocristallines modernes, généralement d’un noir profond ?

Les cellules monocristallines modernes sont pour la plupart d’un noir absolu.

Comparaison : panneau solaire au soleil, ciel nuageux, ombre

A titre de comparaison, quelques valeurs que j’ai mesurées avec le panneau solaire mobile EcoFlow 160W :

Météo/Lieu performance Ciel bleu 120-155W Ciel nuageux 10-60W nuages ​​légers jusqu’à 60W nuages ​​de pluie sombres 10 à 20W Ombres dans le ciel bleu 2-4W Ombres sous un ciel nuageux 1-3W

Veuillez ne prendre ces valeurs qu’à titre indicatif et ne les considérez pas comme absolues ! Les performances d’un panneau solaire dépendent de nombreux facteurs : orientation par rapport au soleil, angle d’inclinaison, heure de la journée, saison, latitude. A l’équateur, par exemple, le rayonnement solaire est plus élevé qu’au pôle Nord – ou même juste en Allemagne. En été, les panneaux solaires sous nos latitudes produisent environ 10 à 30 % de puissance en plus qu’en hiver.

Et enfin et surtout, un ciel naturellement nuageux n’est pas seulement un ciel nuageux, et un ciel bleu n’est pas seulement un ciel bleu. Cela fait une différence que vous chargez à midi sous un ciel bleu ou le soir juste avant le coucher du soleil. A midi, les performances sont souvent nettement supérieures.

Mais ça dépend aussi de quoi Je suis d’accord pour un temps est. Même sous un ciel clair, il peut y avoir des quantités variables de particules dans l’atmosphère qui peuvent bloquer le nombre de photons frappant le panneau. C’est le cas, par exemple, du smog ou du temps brumeux.

Nuageux n’est pas toujours nuageux : devenez un chuchoteur météo

Lorsque le ciel est nuageux, la différence réside dans la densité de la couverture nuageuse et le type de nuages. S’agit-il d’une couverture nuageuse dense ou le soleil brille-t-il occasionnellement ? S’agit-il de nuages ​​gris clair inoffensifs (= puissance plus élevée) ou de nuages ​​de pluie sombres bloquant le chemin vers le soleil ?

Cellules solaires monocristallines modernes et très efficaces dans le panneau solaire EcoFlow 16W

Avec le panneau solaire EcoFlow 160W, j’ai mesuré des différences entre 10 et 60 watts par temps nuageux. Ce dernier quand il s’est dégagé de manière significative. Après tout, c’est presque la moitié de ce que le panneau atteint même par temps ensoleillé. En moyenne, cependant, les performances se sont stabilisées à 20 à 30 watts par temps nuageux – c’est-à-dire seulement quelque chose entre 15 et 20 % des performances maximales possibles du panneau. Mais quand même : Cela suffirait pour recharger complètement un smartphone standard sans mode de charge rapide dans le temps habituel de 1 à 2 heures. Bien sûr, je dois lui laisser le temps.

Conclusion

Je conseille toujours de garder un œil sur la météo. Surtout si vous campez ou assistez à un festival avec un module solaire. Il vaut mieux connecter et charger tous vos appareils une fois pendant 2-3 heures sous un ciel bleu que d’être agacé par les quelques pour cent que le chargeur solaire ne peut donner à votre smartphone que par temps de pluie pendant des jours.

Je vous ai montré l’alternative dans cet article : vous pouvez obtenir un résultat à moitié décent avec un ciel gris clair, si le soleil brille de temps en temps, si vous alignez correctement le module solaire sur le soleil et lui donnez suffisamment de temps.

D’ailleurs, cela ne devrait plus être un problème à l’avenir. Les chercheurs travaillent déjà sur des cellules solaires qui, grâce à la sensibilité infrarouge, devraient également générer de l’énergie à l’ombre et même la nuit – même jusqu’à 25 % de la puissance maximale possible. L’avenir solaire sera donc fantastique. D’ici là, la devise est : sortez de l’ombre avec les modules solaires, et plus il y a de soleil, mieux c’est !