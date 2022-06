Voyez-vous des histoires doubles sur Instagram? C’est un bug social

La porte-parole de Meta, Christine Pai, a déclaré à The Verge par e-mail que la société était « consciente que certaines personnes ont du mal à accéder à Instagram Stories ».

Instagram a été touché par un bug ennuyeux avec des histoires. En fait, il semble que plusieurs utilisateurs doivent revoir toutes les histoires de quelqu’un avant de pouvoir en voir de nouvelles. Par exemple, si un ami a publié cinq histoires et qu’il n’en a regardé que quatre avant de défiler, la prochaine fois qu’Instagram redémarrera à partir de la première et non de la dernière visionnée. Par conséquent, un court-circuit pas exactement confortable est généré dans un réseau social axé sur la communication et le contenu numérique. Les créateurs de contenu seraient particulièrement touchés. Le problème a également touché plusieurs éditeurs de The Verge, qui ont signalé le problème à Meta, mais aussi sur les messages des utilisateurs de Reddit concernant le même bug commencent à se répandre.

La porte-parole de Meta, Christine Pai, a déclaré à The Verge par e-mail que la société était « consciente que certaines personnes ont du mal à accéder à Instagram Stories ». Il a en outre ajouté qu’Instagram « s’efforce de ramener les choses à la normale le plus rapidement possible ». Enfin, elle s’est excusée pour la gêne occasionnée.

Le principal problème est d’être lié à l’application Instagram, incapable de se souvenir de l’ordre dans lequel les histoires d’un utilisateur sont affichées, donc à chaque fois, il répète le même contenu à partir de zéro. Malgré les rapports, le bug ne semble pas si répandu de toute façon, à tel point qu’il n’est même pas tendance sur Twitter. Même dans le social avec l’oiseau bleu, il est possible de retracer certains rapports, mais le problème d’Instagram semble rester limité à des niches d’utilisateurs. Pendant ce temps, Meta a garanti de travailler pour une résolution définitive, afin d’éviter que les personnes malheureuses et malheureuses touchées par le bug doivent revoir les mêmes histoires à chaque fois qu’elles accèdent à l’application.

En général, Instagram est dans une phase de grands changements. Certaines lourdes, comme la personnalisation du chat, d’autres officielles comme le changement de l’algorithme qui récompense le contenu original au lieu d’autres tirés de plateformes concurrentes. Oui, la référence est à TikTok.