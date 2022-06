Fallout 5 est au programme, mais il viendra après The Elder Scrolls VI

En bref : Bethesda Game Studios a un programme chargé avec Starfield, The Elder Scrolls VI et Fallout 5 tous en préparation. Cependant, les titres AAA comme ceux-ci prennent du temps à bien fonctionner, alors ne vous attendez pas à ajouter le trio de jeux à votre collection de si tôt.

Dans une récente interview avec IGN, Todd Howard a confirmé que le prochain jeu du studio sera The Elder Scrolls VI. Cette friandise n’est pas exactement une nouvelle de dernière heure étant donné que Bethesda a d’abord tease le jeu à l’E3 2018, mais il a ajouté que le projet est déjà en pré-production et viendra après Starfield.

En parlant de cela, Starfield a récemment été retardé avec Redfall dans la première moitié de 2023 afin de donner aux développeurs plus de temps pour peaufiner les jeux.

Howard a déclaré que Bethesda ferait Fallout 5 après The Elder Scrolls VI. C’est une excellente nouvelle pour les fans de franchise, mais il n’y a aucune raison d’être trop excité aujourd’hui.

L’exécutif a confirmé à IGN que les travaux sur Starfield avaient commencé fin 2015. En supposant qu’il soit livré au cours du premier semestre de l’année prochaine comme prévu, le temps de développement total se situera quelque part dans le stade approximatif de sept ans. Skyrim, qui a été lancé en 2011, a mis environ cinq ans à passer de la planification au produit fini. En supposant des délais de développement similaires, il pourrait s’écouler plus d’une décennie avant que Fallout 5 ne commence à se matérialiser.

« Ils prennent un certain temps, j’aimerais qu’ils sortent plus vite, vraiment, nous essayons aussi fort que possible, mais nous voulons qu’ils soient aussi bons que possible pour tout le monde », a déclaré Howard.

Nous avons eu notre premier aperçu des images de gameplay de Starfield plus tôt cette semaine, et cela se présente bien. « Skyrim in space » devrait être une exclusivité Xbox / PC et pourrait être le premier véritable test pour déterminer si l’achat de Bethesda par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars en valait la peine.