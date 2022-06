Qui est KingAsh, le jeune youtubeur qui fait des blagues à Milan

Un tournant dans la renommée de KingAsh a été son intrusion dans le marathon de Milan en avril dernier. À ce jour, sa chaîne compte 233 000 abonnés et plus de 10 millions de vues.

YouTube parvient toujours à produire de jeunes stars, malgré la concurrence féroce de TikTok et d’autres réseaux sociaux. L’un des youtubeurs les plus en vue du moment est KingAsh. Né en Egypte en 2002, Ash est arrivé en Italie à seulement 10 mois avec le reste de sa famille. Après un cursus d’études médicales qui l’a amené en Bulgarie, il revient à Milan, où il se consacre corps et âme à sa chaîne YouTube, qui compte aujourd’hui 233 000 abonnés et plus de 10 millions de vues.

Les caractéristiques de KingAsh sont la passion et l’humour. Le rythme rapide mais sympathiquement naïf avec lequel il pose des questions aux personnes interrogées fait plus qu’un sourire. Mais ce n’est pas tout : ses vidéos offrent également des éclairages sociaux intéressants, allant de la bourgeoisie milanaise de Piazza Gae Aulenti à la périphérie des supermarchés. Un style captivant, comparable pour Marco Montemagno à celui de Pif (Pierfrancesco Diliberto) et son format iconique « Il Testimone ».

En réalité, comme Ash l’a souligné lors de l’entretien avec Montemagno, il n’y a pas d’inspiration. Il se laisse simplement emporter par le moment et le plaisir. « Je fais maintenant des choses que je n’aurais jamais imaginé faire », déclare-t-il à la fin d’une de ses vidéos. « Croyez en tous vos rêves, car tous les rêves deviennent réalité ».

La chaîne, qui a ouvert ses portes en 2014, n’a que récemment acquis une grande popularité. Un tournant dans la renommée de KingAsh a été son intrusion dans le marathon de Milan en avril dernier. Filmé en direct par Sky pour l’occasion, le nom de KingAsh a par la suite rebondi entre journaux et journaux, le mettant sur le devant de la scène. Il dispose également d’une ligne de merchandising compte tenu de son large public, notamment parmi les très jeunes.

En plus de YouTube, les autres amours du jeune homme de 20 ans sont la musique classique et la famille, en particulier son frère Ziad. Après tout, au-delà du plaisir et de la célébrité, ce qui pousse KingAsh à tout donner et pour tout pour sa chaîne, c’est la possibilité d’aider la famille.