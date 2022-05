Comment jouer gratuitement à Fortnite sur GeForce NOW : tous les détails

GeForce NOW de nVidia nous permet de jouer à Fortnite sur une variété d’appareils, y compris Windows PC, macOS, iOS Safari, téléphones et tablettes Android, Android TV, NVIDIA SHIELD TV et même certains modèles de téléviseurs LG. Dans cette news, nous vous expliquons comment jouer à Fortnite avec GeForce NOW et quels appareils sont compatibles :

Comment jouer à Fortnite gratuitement avec GeForce NOW ?

Pour jouer à Fortnite avec GeForce NOW, nous devons suivre ces étapes (en supposant que nous ayons déjà un compte Fortnite/Epic Games précédemment créé) :

Nous avons créé un compte sur GeForce NOW. Il existe trois types d’abonnements : gratuit, prioritaire et RTX 3080 (ici nous avons les détails et les différences). Le compte gratuit nous suffit. Nous nous connectons avec notre compte nVidia dans l’application GeForce NOW ou dans un navigateur sur un appareil compatible (Windows PC, macOS, Android, Android TV ou LG TV ont leur propre application, tandis que pour iPhone et iPad, nous devons entrer par le navigateur Safari ; nous pouvons également utiliser les navigateurs Chrome et Edge sur PC et Android). Nous nous connectons avec notre compte Fortnite/Epic Games.

Et voilà; C’est tout le processus à réaliser. Comme Epic Games permet la progression multiplateforme via les comptes Fortnite, tous les skins et autres articles skins que nous avons achetés dans notre compte de jeu seront disponibles lorsque nous jouerons via GeForce NOW.

Notre collègue Fran Serrano a mentionné dans sa critique que « l’expérience de jeu (avec commandes tactiles) est bonne sur un réseau 5G à 70 Mbps ». Il commente également que les comptes gratuits et prioritaires ont une limite de connexion d’une et six heures d’affilée, respectivement. C’est-à-dire que le système nous « tire » après ce temps de jeu, mais nous pouvons nous reconnecter sur place sans problème. Cependant, cela peut être très ennuyeux si nous sommes au milieu d’un jeu, nous devons donc bien gérer notre temps de jeu.

FAQ sur Fortnite avec GeForce NOW

Notre progression dans Fortnite sur GeForce NOW se poursuit à partir d’autres plates-formes si nous avons lié notre compte Epic Games à notre compte nVidia. Cela se fait depuis l’option « Comptes connectés » dans MA BIBLIOTHÈQUE ou depuis PARAMÈTRES > CONNEXIONS > JEUX ÉPIQUES > CONNECTER.

Tous les modes de jeu Fortnite peuvent être joués sur GeForce NOW sur des appareils non mobiles et des tablettes. Sur PC Windows, macOS, Android TV et NVIDIA SHIELD TV, tous les modes de Fortnite peuvent être joués via GeForce NOW Cloud, y compris Battle Royale, Zero Build, Impostors, Save the World et Creative. Sur les appareils mobiles et les tablettes, Save the World n’est pas disponible.

Tous les appareils sont compatibles avec les manettes PS4 DualShock et PS5 DualSense de Sony et les manettes sans fil Xbox de Microsoft. En plus de ceux-ci, selon l’appareil, des commandes supplémentaires d’autres fabricants peuvent être compatibles.

GeForce NOW est l’un des moyens supplémentaires de jouer à Fortnite, au-delà de l’Epic Games Store sur PC, ou du jeu lui-même sur consoles. Nous vous recommandons de consulter notre guide complet Fortnite Battle Royale afin de ne perdre aucun détail du jeu ; est toujours à jour.

