L’illusion de la main en caoutchouc trompe le cerveau : elle fait percevoir un faux membre comme réel

L’illusion de la main en caoutchouc est une expérience fascinante qui peut tromper le cerveau, donnant l’impression qu’une fausse main est réelle. Voilà comment cela fonctionne.

La vue est l’un de nos principaux sens, mais nous sommes capables de percevoir la position de notre corps dans l’espace même sans elle. Cette perception s’appelle la proprioception (ou kinesthésie), un véritable sixième sens bien étudié par les neurobiologistes. De plus, notre cerveau est continuellement bombardé par des stimuli provenant de l’environnement qui l’entoure ; les informations provenant des différents sens sont combinées et traduites, nous permettant, par exemple, de nous déplacer en gardant équilibre et coordination et de manipuler des objets avec précision. Si vous vous appelez Michelangelo Buonarroti, vous pouvez aussi peindre la Chapelle Sixtine. Le cerveau, dans des conditions typiques, est toujours conscient de la position des membres dans l’espace et de ce qu’ils font. Mais notre cerveau, précisément parce qu’il utilise plusieurs sens et non une seule voie, peut aussi être facilement trompé ; après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, par exemple, certaines personnes ne reconnaissent plus les membres comme les leurs, les considérant comme des corps étrangers. D’autres croient que les membres des autres leur appartiennent. Ceux qui perdent un membre, en revanche, peuvent ressentir la fameuse « douleur du membre fantôme ». Ce sont toutes des situations dans lesquelles le cerveau est confus et la proprioception altérée. Cette tromperie peut également être déclenchée chez ceux qui sont en parfaite santé, comme le démontre la célèbre expérience appelée « l’illusion de la main en caoutchouc ».

Crédit : Twitter / capture d’écran / https://twitter.com/gunsnrosesgirl3/status/1529150114421428227

En termes très simples, dans cette expérience, notre cerveau ressent une fausse main comme la sienne, nous poussant à percevoir les sensations tactiles auxquelles elle est soumise. Ce phénomène a été découvert en 1998 par les scientifiques américains Matthew Botvinick et Jonathan Cohen et décrit en détail dans l’article « Rubber hands ‘feel’ touch that eyes see » publié dans la revue scientifique faisant autorité Nature. Comme le montre la vidéo en haut de l’article, partagée sur Twitter par « Science girl », le garçon protagoniste de l’expérience est habitué au faux membre jusqu’à ce que son cerveau le considère comme le sien, réagissant par un cri et un claquement. ‘à l’époque où la fausse main est frappée avec un marteau. Pour créer l’illusion, il faut que quelqu’un s’assoie à une table avec les deux avant-bras tendus vers l’avant, place un panneau pour cacher celui de gauche et place une main en caoutchouc (un gant rempli d’air convient aussi) pour remplacer le vrai, à la flanc du droit. Pour tromper le cerveau, il suffit de caresser à la fois le faux et le vrai membre avec des mouvements synchronisés, en demandant à la personne d’observer l’opération sur la fausse main (une ou deux minutes et un petit pinceau suffisent pour obtenir le résultat souhaité). Ce processus est capable de recalibrer la proprioception sur le faux membre, le rendant en fait « vivant » pour notre cerveau.

L’organe le plus avancé de l’Univers (à notre connaissance) est tellement trompé par cette procédure que les scanners cérébraux montrent une plus grande activité du cortex prémoteur, celui responsable de la planification des mouvements, tandis que la température de la main réelle et cachée tend même à diminuer . , comme s’il n’était plus considéré comme une partie du corps. Des scientifiques italiens ont également découvert que les impulsions électriques vers la vraie main diminuent considérablement. « Cela nous a beaucoup surpris. L’effet est si fort. Comme le cerveau ne considère plus la main comme faisant partie du corps, nous devenons moins capables de l’utiliser », a déclaré au Guardian la professeure Francesca Garbarini de l’Université de Turin. L’étude des processus neurobiologiques impliqués, qui peut être assistée par la réalité virtuelle, peut conduire à de nouvelles thérapies pour les patients souffrant de douleurs du membre fantôme et d’autres altérations de la proprioception, suite à un traumatisme ou une maladie.