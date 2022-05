Fortnite PlayStation Cup mai 2022 sur PS4 et PS5 : dates, horaires et comment participer

FIFA 21 (PS4) - Version PS5 incluse

Créez-vous plus d’occasions de but que jamais avec les tout nouveaux systèmes offensifs dynamiques mis au service de la jouabilité FIFA la plus intelligente à ce jour. La Personnalisation du placement élève encore plus l’intelligence de jeu pour la rendre encore plus réaliste avec une meilleure analyse du temps et de l’espace. Gérez chaque moment dans le mode Carrière de FIFA 21 avec des innovations qui renforceront la richesse et la profondeur des matchs, des transferts et de l’entraînement afin de vous donner encore plus de maîtrise pour faire triompher votre équipe et faciliter vos débuts dans votre carrière d’entraîneur.