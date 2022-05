GameStop lance un portefeuille numérique pour les crypto-monnaies et les NFT

Pourquoi c’est important : GameStop est devenu le dernier à adopter pleinement les crypto-monnaies et les jetons non fongibles (NFT). Lundi, le détaillant de jeux vidéo a annoncé un portefeuille numérique qui permet aux joueurs d’envoyer, de recevoir, de stocker et d’utiliser des devises virtuelles et des NFT dans des applications décentralisées, le tout dans leur navigateur Web. Le portefeuille permettra également aux utilisateurs d’acheter et de vendre des NFT sur le prochain marché NFT de GameStop, qui devrait être lancé au deuxième trimestre de l’exercice de la société, ou d’ici la fin juillet.

Le portefeuille Ethereum auto-dépositaire, connu sous le nom de portefeuille GameStop, peut être téléchargé à partir du Chrome Web Store.

Les portefeuilles auto-dépositaires diffèrent de ce que vous trouverez sur un service comme PayPal ou Robinhood en ce sens que vous êtes le seul propriétaire de la clé numérique privée nécessaire pour accéder au portefeuille. C’est bon pour la sécurité, mais cela signifie également que vous êtes responsable de le suivre. Si vous perdez la clé, il n’y a pas d’intermédiaire pour vous aider à la récupérer.

En février, GameStop a annoncé un partenariat avec Immutable X pour utiliser sa plate-forme pour leur prochain marché NFT. L’accord a également établi un fonds de 100 millions de dollars qui accordera des subventions aux créateurs de contenu et de technologie NFT. Les fonds seront émis via le jeton IMX d’Immutable X, une crypto-monnaie évaluée à 1,02 $ au moment de la rédaction de cet article.

Crédit image : Jonathan Weiss