Le fournisseur d’écrans Apple BOE pourrait perdre la commande de l’iPhone 14 après avoir triché lors des essais de production

En bref : Apple est connu pour avoir des spécifications relativement strictes sur la façon dont ses produits sont fabriqués. Le fabricant d’affichage chinois BOE a tenté de se frayer un chemin dans un partenariat plus étroit avec le géant de Cupertino. Ce faisant, il a peut-être perdu un contrat lucratif portant sur jusqu’à 30 millions de panneaux OLED pour l’iPhone 14.

Samsung et LG ont été les principaux fournisseurs d’écrans OLED d’Apple pour l’iPhone au cours des dernières années. Cela dit, le géant de Cupertino a également noué un partenariat avec le fabricant d’écrans Beijing Oriental Electronics (BOE), qui devait obtenir une commande d’environ 30 millions de panneaux OLED pour l’iPhone 14. Auparavant, BOE ne fabriquait que des panneaux d’affichage pour les iPhones remis à neuf.

Selon un rapport de The Elec, le fournisseur chinois pourrait perdre ce contrat lucratif en faisant tout son possible pour passer les contrôles de qualité stricts d’Apple. Plus précisément, BOE rencontrait de nombreuses unités défectueuses au cours des premiers cycles de production, il a donc discrètement modifié la conception de l’écran pour améliorer le rendement.

Malheureusement pour BOE, les ingénieurs d’Apple ont rapidement remarqué l’écart. L’ancienne société a augmenté la largeur du circuit des transistors à couches minces sur les panneaux OLED, abaissant ainsi les spécifications qu’Apple leur avait fixées. Suite à l’incident, BOE a envoyé un cadre avec quelques ingénieurs au siège d’Apple pour expliquer ses actions.

Apple devrait commencer la production de masse du prochain iPhone dès le mois prochain, donc la décision de BOE de tricher lors de la démonstration de ses capacités de fabrication pourrait inciter Apple à passer la commande de 30 millions de panneaux OLED pour iPhone 14 auprès de Samsung et LG à la place. Cela n’aide pas non plus que BOE ait eu du mal à sécuriser suffisamment de pilotes d’affichage et de puces de gestion de l’alimentation pour une commande aussi importante.

En attendant, Apple explorerait des moyens d’étendre la fabrication en dehors de la Chine dans le but de diversifier la production et de créer une chaîne d’approvisionnement plus résiliente. La société envisage des centres de production alternatifs dans des pays comme l’Inde et le Vietnam, où des fournisseurs tels que Foxconn, Wistron et Pegatron ont construit de nouvelles installations.