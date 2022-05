Qualcomm annonce un nouveau SoC mobile phare : le Snapdragon 8+ Gen 1

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Qualcomm a annoncé une version mise à jour de son SoC Snapdragon 8 Gen 1 qui alimente la plupart des téléphones Android phares du monde. Le Snapdragon 8+ Gen 1 au nom imaginatif offrirait 10 % de vitesse GPU en plus, des performances CPU 10 % plus rapides et des performances par watt 20 % supérieures pour l’IA, tout en offrant une réduction de puissance de 30 % par rapport à son prédécesseur.

La plupart des fonctionnalités du Snapdragon 8+ Gen 1 sont les mêmes que celles du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nous recherchons donc vraiment quelque chose d’un peu plus rapide et plus économe en énergie que le SoC utilisé dans le plus récent de Samsung. Ligne Galaxy (et autres combinés). Pourtant, les OEM aiment toujours se vanter de leurs appareils dotés du matériel le plus récent et le plus performant.

L’une des grandes améliorations dont Qualcomm parle est l’amélioration de l’efficacité énergétique de la puce, permettant aux utilisateurs de profiter jusqu’à 60 minutes de jeu supplémentaires et plus de temps pour effectuer d’autres tâches, vraisemblablement.

Qualcomm indique que le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 arrivera au troisième trimestre de l’année dans des marques de téléphones telles que Asus, Lenovo, Motorola, OnePlus, Oppo, Redmi, Vivo et Xiaomi. Mais la plupart des consommateurs seront probablement plus ravis de voir le Snapdragon 8 Gen 2, qui devrait être dévoilé plus tard cette année.

Qualcomm a également annoncé le Snapdragon 7 Gen 1, un SoC milieu de gamme haut de gamme. Il semble conçu pour les joueurs, grâce à un GPU Adreno amélioré qui est environ 20 % plus rapide que celui du 778G. Il dispose également de fonctionnalités de traitement et de jeu IA 30% plus rapides telles que Adreno Frame Motion Engine, qui peut interpoler les images pour rendre les titres mobiles plus fluides.

Loin des jeux, le Snapdragon 7 Gen 1 permet aux utilisateurs de prendre des photos simultanément à partir de trois appareils photo ou de prendre des photos à 200 MP, une première pour la série. Les autres fonctionnalités nouvelles de la série 7 incluent un moteur de gestion de la confiance dédié et Android Ready SE, ainsi que les technologies audio Snapdragon Sound.

Qualcomm indique que le Snapdragon 7 Gen 1 arrivera dans des appareils tels que Honor, Oppo et Xiaomi d’ici la fin du deuxième trimestre (juin).