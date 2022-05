Le dernier SSD PCIe 4.0 de Western Digital est doté d’un «chargement prédictif» et de thermiques adaptatifs

En bref : un lecteur NVMe rapide (même une unité non PCIe 4.0) augmentera considérablement les opérations générales du lecteur et les temps de démarrage et de chargement du jeu – leurs vitesses de lecture et d’écriture élevées le garantissent. Cependant, Western Digital estime qu’il y a encore place à l’amélioration dans d’autres domaines et a introduit deux nouveaux SSD dans sa gamme de produits WD_Black pour combler ces lacunes.

Ces produits sont le WD_Black SN850X – le successeur du SN850 de Western Digital – et le WD_Black P40. Les deux disques sont des SSD, mais seul le premier est conçu pour s’insérer dans un emplacement PCIe 4.0 NVMe sur votre machine. Le P40, en revanche, est un lecteur portable qui prend en charge la connectivité USB 3.2 Gen2x2, tout en offrant également un éclairage RVB personnalisable.

Nous allons commencer par le SN850X car c’est sans doute le produit le plus excitant des deux. Comme on peut s’y attendre de n’importe quel lecteur PCIe 4.0, cette chose est rapide, avec des vitesses de lecture séquentielle de 7 300 Mo/s. Bien que ce nombre soit assez standard parmi les disques fabriqués par les nombreux concurrents de Western Digital, la société espère que le SN850X se démarquera grâce à trois caractéristiques uniques : « latence minimisée, chargement prédictif et gestion thermique adaptative ».

Western Digital n’a pas précisé la signification de ces trois termes dans son communiqué de presse officiel, nous allons donc demander des éclaircissements. Quelle que soit la réponse que nous recevons, comme toujours, nous vous recommandons d’attendre que des tests et des références indépendants arrivent sur le Web avant de prendre une décision d’achat ici.

Le SN850X sera lancé en juillet avec un prix de base de 189 $. Cela ne vous donne cependant que 1 To de stockage, donc si vous avez besoin d’une version de plus grande capacité – 2 To ou 4 To – vous devrez payer un supplément.

Le SSD P40 « Game Drive » est, comme mentionné précédemment, un appareil entièrement portable avec une personnalisation de l’éclairage RVB exclusive à Windows. Il offre des vitesses de lecture de 2 000 Mo/s et un design « élégant, compact et résistant aux chocs ». Il sera livré cet été dans des capacités de 500 Go, 1 To et 2 To avec des prix à partir de 119 $.