Comment obtenir Scarlet Witch / Wanda Maximoff à Fortnite

Scarlet Witch / Wanda Maximoff, le personnage de Marvel, est arrivé à Fortnite Battle Royale en tant que nouveau skin profitant de la première de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans cette actualité, nous expliquons comment obtenir Scarlet Witch dans Fortnite. Nous vous donnons également tous les détails de cette nouvelle collaboration de la saison 2 de Fortnite Chapitre 3 :

Comment obtenir Scarlet Witch / Wanda Maximoff dans Fortnite ?

Art officiel de Scarlet Witch dans Fortnite

Le skin Scarlet Witch et ses accessoires sont des objets de la boutique Fortnite Battle Royale qui doivent être achetés avec des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu. Au moment où nous écrivons cette news, le taux de change est de 1 000 paVos pour 7,99 €. Ces nouveaux skins Fortnite sont arrivés en magasin pour la première fois le 6 mai 2022 :

Scarlet Witch est un skin de la boutique Fortnite.

Quels sont tous les objets Scarlet Witch dans Fortnite ?

Juste en dessous, nous vous laissons une liste avec tous les objets Scarlet Witch de Fortnite, et leurs prix en paVos :

Art officiel de tous les objets Scarlet Witch de Fortnite

Skin Sorcière écarlate (comprend les styles Sorcière écarlate et Sorcière) + Accessoire de dos de cape de Wanda + Outil de récolte de hache du chaos + Geste de manipulation d’énergie psychique + Écran de chargement de dimension à travers le miroir 1 800 V-Bucks

Scarlet Witch Skin (comprend les styles Scarlet Witch et Sorceress) + accessoire de sac à dos Wanda’s Cape : 1 500 paVos

Outil de récolte Axe du Chaos : 800 V-Bucks

Geste de manipulation de l’énergie psychique : 300 V-Bucks

Un regard plus attentif sur le skin Scarlet Witch dans le jeu

Scarlet Witch arrive dans le magasin Fortnite juste à temps pour la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie le 6 mai 2022. La collaboration Marvel avant cela était Moon Knight, coïncidant avec la première saison de sa série de DisneyPlus.

Qu’est-ce qu’un skin Fortnite ? Ce qui est le meilleur?

Comme toujours lorsque nous publions des actualités de ce type, nous devons vous rappeler le fonctionnement des skins Fortnite :

Les skins Fortnite, comme le reste des accessoires du jeu, ne sont que des modifications esthétiques. Autrement dit, ils ne modifient que l’apparence de notre personnage dans le jeu. Ni l’un ni l’autre n’est « plus fort » ou « meilleur » que l’autre, pour ainsi dire.

Tous les objets skins Fortnite (skins, sacs à dos, pioches…) peuvent être utilisés sans problème dans tous les modes de jeu : Battle Royale, Creative et Save the World.

Tous ces objets peuvent revenir au magasin à l’avenir, bien que personne ne sache exactement quand, à moins qu’Epic Games lui-même ne l’annonce, ou à moins que les sections du magasin ne soient divulguées quelques heures avant la mise à jour quotidienne.

Ne manquez pas notre guide complet de la saison 2 de Fortnite Chapter 3; Nous y expliquons comment obtenir Doctor Strange et Marauder, deux autres personnages Marvel qui ont rejoint la liste des avatars contrôlables dans le jeu vidéo Epic Games.

