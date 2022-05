Remo Recover, un excellent utilitaire qui fonctionne sur Windows 11 ARM

Les accidents arrivent, même si nous refusons de l’admettre, nous avons parfois été dans la situation délicate de constater à quel point des fichiers ou des photos importants ont disparu. La réalité en général est généralement que nous les avons supprimés par erreur et dans certains cas, nous les avons même formatés. Pour ces cas, nous avons Remo, pour la récupération de données sur disque dur, un utilitaire qui nous permet de récupérer ces fichiers ou photos clés.

Remo Recover, l’allié pour ces oublis avec des fichiers dans Windows

Au-delà du test d’une application de récupération de fichiers, nous voulions tester le fonctionnement sous Windows sur ARM. Pour cette tâche, nous avons une Surface Pro X avec le processeur SQ2 pour pouvoir la tester en détail. L’opération est très simple et nous permet de choisir sur quels dossiers agir puis de filtrer par type de fichier pour arriver à l’interface en un temps record.

La réponse sous Windows sur ARM est immédiate et il semble que ce soit une application native. Dans notre cas, il a trouvé 557 Go de fichiers pouvant être récupérés à l’intérieur du lecteur C. Nous devrons maintenant filtrer en fonction du type de fichier ou de l’extension pour trouver ce qui peut nous intéresser le plus.

Dans notre cas, nous l’avons mis à l’épreuve avec la recherche de documents DOCX, les documents Word classiques. Le fonctionnement est impeccable et nous permet de choisir entre les différentes extensions pour rechercher les fichiers. Nous y avons trouvé des factures téléchargées depuis OneDrive puis supprimées.

L’avantage d’avoir ce type de logiciel est qu’il fonctionne rapidement, efficacement et nous permet même de filtrer par type d’extension de fichier. C’est très pratique pour les fichiers moins courants qui apparaissent en quelques secondes comme par magie. Si vous recherchez un excellent outil de récupération de fichiers avec Remo Recover, vous êtes couvert.

La seule chose que l’on pourrait reprocher aux gens de Remo et de son logiciel de récupération de données est une interface plus adaptée à l’époque actuelle. Esthétiquement, il semble avoir longtemps mais son fonctionnement est exceptionnel sur n’importe quel appareil Windows.