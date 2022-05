Genshin Impact est gratuit, il est toujours prévu de récolter 2 milliards de dollars par an

Bottom line: Aimez-les ou détestez-les, les jeux gratuits avec microtransactions sont de grosses sources d’argent. Genshin Impact est celui qui gagne beaucoup d’argent. Le jeu n’est sorti que depuis moins de deux ans et a déjà rapporté plus de 3 milliards de dollars au développeur chinois miHoYo, et sa popularité ne cesse de croître.

Selon la société d’analyse Sensor Tower, Genshin Impact a éclipsé ses concurrents en récoltant 567 millions de dollars au premier trimestre 2022 seulement, avec un nombre d’utilisateurs actifs qui a augmenté de 44% d’une année sur l’autre. Il a réalisé son premier milliard dans les six mois suivant son lancement. À titre de comparaison, il a fallu neuf mois à Pokémon Go pour gagner 1 milliard de dollars.

Bien que le flux de revenus ait quelque peu ralenti depuis son lancement, la popularité continue des analystes prévoit que Genshin Impact s’élèvera en moyenne à 2 milliards de dollars par an dans un avenir prévisible. Pour mettre cela en perspective, si Microsoft pouvait récupérer autant d’argent de son achat de 7,5 milliards de dollars de Bethesda, il verrait un retour sur investissement positif en moins de quatre ans.

Le jeu est pratiquement viral en Chine, avec près d’un tiers de ses revenus (973,3 millions de dollars) sur iOS provenant de joueurs chinois. Mais l’attrait de Genshin Impact s’est répandu dans le monde entier à mesure que le jeu vieillit, grâce à de fréquentes extensions et ajouts de contenu.

En effet, la dernière obsession de ma fille et celle de beaucoup de ses amis est Genshin Impact, et je peux voir le tirage au sort. Alors que certains l’ont décrit comme un clone de Breath of the Wild, cela ressemble plus à un magnifique anime interactif dans mon temps limité avec le jeu. Quoi qu’il en soit, il devient très populaire auprès des 12 à 15 ans en Occident.