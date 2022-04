Le nombre d’utilisateurs de Facebook a rebondi au dernier trimestre, mais les activités du métaverse ont perdu 2,9 milliards de dollars supplémentaires

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Facebook a vu son nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) augmenter au premier trimestre 2022 après avoir connu sa toute première baisse un trimestre plus tôt, ce qui a contribué à faire grimper ses parts de marché de 19 %. Mais la division AR et VR (Reality Labs), une partie importante de ses plans de métaverse, a perdu 2,96 milliards de dollars, s’ajoutant à la perte de 10,2 milliards de dollars qu’elle a enregistrée tout au long de l’année dernière.

C’était un sac mitigé de résultats du premier trimestre pour Meta. Les DAU de Facebook, qui étaient passés de 1,93 milliard à 1,92 milliard au quatrième trimestre 2021, sont passés à 1,96 milliard au premier trimestre 2022, dépassant les estimations de Wall Street de 1,95 milliard. Mais le chiffre d’affaires trimestriel total de l’entreprise de 27,91 milliards de dollars a dépassé les estimations des analystes de 28,20 milliards de dollars, une croissance de 7% d’une année sur l’autre qui marque la plus faible depuis que Facebook est devenu public il y a dix ans et 21% de moins qu’un an plus tôt.

Les activités combinées de Meta, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp, ont vu les DAU augmenter de 6 % en glissement annuel pour atteindre 2,87 milliards, soit environ 36 % de la population mondiale. Mais le revenu net de sa famille d’applications a diminué de 13 % en glissement annuel pour atteindre 11,48 milliards de dollars.

« Plus de personnes utilisent nos services aujourd’hui que jamais auparavant, et je suis fier de la façon dont nos produits sont au service des gens du monde entier », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

La vision de Meta pour le métaverse est une grande partie de ses plans, d’où le changement de nom l’année dernière, mais c’est celui qui prendra beaucoup de temps et d’argent. La perte de 2,96 milliards de dollars de Reality Labs représente plus d’un milliard de dollars de plus que les 1,83 milliard de dollars perdus il y a un an. Zuckerberg a cependant insisté sur le fait que le projet serait payant d’ici la fin de la décennie. « Il s’agit principalement de jeter les bases de ce que je m’attends à être une année 2030 très excitante », a-t-il déclaré, bien que tous les employés de Meta ne soient pas aussi enthousiastes à propos du métaverse que leur dirigeant.

Le prochain trimestre ne devrait pas être bon pour Meta. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et la hausse de l’inflation devraient entraîner une stagnation ou une baisse du nombre mensuel d’utilisateurs actifs, tandis que les revenus devraient se situer entre 28 et 30 milliards de dollars, soit moins que les estimations des analystes de 30,6 milliards de dollars.