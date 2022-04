Comment allait être le métro souterrain de Cyberpunk 2077 ?

Cyberpunk 2077 aurait pu avoir le métro comme système de transport. L’ambitieux jeu vidéo de CD Projekt RED a eu son premier teaser en un mois de mai 2012 déjà lointain, il y a près de dix ans. Depuis lors, son développement complexe a abouti à un titre au potentiel énorme, mais aussi à un titre qui a laissé des idées rejetées sur son chemin. L’un d’eux est le métro, qui a été inclus dans les matériaux de développement du déjà lointain E3 2018. Une vidéo le montre en détail.

Un regard sur le métro de Cyberpunk 2077 : de bout en bout dans Night City

La version Cyberpunk 2077 est le meilleur exemple pour voir ce que CD Projekt RED avait en tête pour faciliter un système de mouvement presque immédiat entre différents points de son immense monde ouvert. Bien que Night City inclue des points de déplacement rapides, il n’y en a qu’une poignée dans tout le jeu.

La vidéo aujourd’hui divulguée correspond au véritable plan de l’entreprise polonaise : un métro souterrain qui relierait des points éloignés de la ville pour accélérer les trajets.

Pourquoi le métro a-t-il été jeté dans Cyberpunk 2077 ? CD Projekt RED ne l’a pas expliqué

À partir de ce moment, les informations se terminent, car nous ne savons pas pourquoi l’introduction du métro dans Cyberpunk 2077 a été exclue.Ce qui est absolument vrai, c’est que ces plans étaient sur la table. Marcin Momot lui-même, directeur de la communauté mondiale chez CD Projekt RED, a déclaré en février dernier que il n’est pas prévu d’ajouter le métro dans le jeu; bien que dans la version finale du jeu il y ait références explicites.

Cependant, il peut y avoir plusieurs raisons. L’un d’eux, les temps de développement. Un tel système demande du travail, c’est-à-dire du temps. Ressources. Cyberpunk 2077 a été retardé de nombreuses fois et chacun sait à quel point sa première sur consoles et PC a été entravée en décembre 2020. Les priorités du studio sont désormais différentes. Surtout, mettez à jour le titre et préparez-vous à sa première extension majeure.

D’autre part, CD Projekt RED travaille sur un nouveau jeu vidéo The Witcher, en particulier une nouvelle saga. Nous avons beaucoup d’idées pour cette nouvelle étape.

Cyberpunk 2077 est disponible en format physique et numérique pour les consoles PlayStation et Xbox. Les joueurs PS4 et Xbox One peuvent passer gratuitement aux versions PS5 et Xbox Series.

source | Le joueur