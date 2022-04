Un nouveau message pour contacter les extraterrestres contient la position de la Terre – mauvaise idée pour certains

Les chercheurs de la NASA et du SETI ont préparé un nouveau message pour communiquer avec les extraterrestres. Ce qu’il contient et pourquoi il peut être risqué.

Crédit : JPL / SETI

Les scientifiques ont préparé un nouveau message pour contacter des extraterrestres intelligents qui pourraient vivre dans notre galaxie, la Voie lactée. C’est une sorte de réplique mise à jour du célèbre message d’Arecibo, une transmission radio envoyée le 16 novembre 1974 par le radiotélescope d’Arecibo (Puerto Rico) à destination de l’amas d’Hercule, l’amas d’étoiles le plus brillant de notre hémisphère, distant d’environ 25 mille lumières. années. Elle a été choisie précisément pour la richesse en étoiles, ce qui augmente les chances d’atteindre des planètes potentiellement habitées. Le nouveau message, appelé Beacon in the Galaxy (BITG), vise à nous connecter avec des civilisations extraterrestres – selon une étude de l’Université de Nottingham, il pourrait y en avoir au moins 36 dans la Voie lactée – et à présenter quelques données de base liées à la Terre. , au système solaire et à l’espèce humaine.

Le Beacon in the Galaxy a été développé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut polytechnique de Virginie, de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), de l’Université des sciences appliquées de Hanze (Pays-Bas), l’Institut SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) – chargé d’envoyer le message Arecibo -, l’Université de Pékin (Chine) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le Dr Jonathan H. Jiang, chercheur au California Institute of Technology, pour développer le nouveau message radio ont utilisé la même méthode que l’ancien, c’est-à-dire le code binaire, considéré comme une forme de langage potentiellement universelle, qui pourrait être facilement compris par des extraterrestres intelligents. « Le code binaire est la forme la plus simple des mathématiques car il n’implique que deux états opposés : zéro et un, oui ou non, noir ou blanc, masse ou espace vide. Par conséquent, la transmission du code sous forme binaire serait très probablement compréhensible pour tous les ET et constitue la base du message BITG », ont expliqué les auteurs du projet.

Crédit : JPL / SETI

Mais que contient exactement ce message ? En plus des concepts mathématiques et physiques de base, qui visent à établir un contact communicatif – puisque nous ne savons pas comment communiquent nos éventuels « voisins » stellaires -, le BITG contient des informations sur la composition biochimique des organismes vivants sur Terre et la position de la planète « avec le temps du système solaire dans la voie lactée par rapport aux amas globulaires connus. On y trouve également des images numérisées et stylisées de la double hélice d’ADN, du système solaire, de la surface terrestre, de l’apparence de l’être humain (homme et femme nus). Bien sûr, il y a une invitation à répondre à toute personne qui reçoit ce message. Les scientifiques soulignent que le message radio pourrait être envoyé par le réseau de télescopes Allen du SETI Institute, situé dans le nord de la Californie, ou par le radiotélescope géant FAST construit en Chine dans la province du Guizhou, qui a un diamètre de 500 mètres. L’ancien radiotélescope d’Arecibo ne peut plus être utilisé car il a été détruit en 2020 en raison d’un tremblement de terre.

Bien que l’idée de contacter des formes de vie intelligentes puisse sembler très fascinante et intrigante, tous les scientifiques ne sont pas favorables à l’idée, en particulier de communiquer l’emplacement exact de la Terre. Stephen Hawking était l’un d’entre eux. En fait, des extraterrestres hostiles dotés de capacités technologiques supérieures aux nôtres pourraient être intéressés à envahir notre planète et à nous anéantir. « Si vous regardez l’histoire, le contact entre les humains et les organismes moins intelligents a souvent été désastreux de leur point de vue et les rencontres entre les civilisations aux technologies avancées et primitives ont mal tourné pour les moins avancés », a déclaré le regretté astrophysicien britannique. Mais le Dr Jiang et ses collègues sont convaincus que les extraterrestres intelligents capables de recevoir des communications connaissent également « la collaboration et la paix », ils sont donc optimistes qu’ils ne sont pas hostiles. Vu ce qui se passe actuellement sur Terre, le fait d’être intelligent et de savoir communiquer n’a malheureusement rien à voir avec la paix. Les détails du message sont décrits dans l’article pré-imprimé « A Beacon in the Galaxy: Updated Arecibo Message for Potential FAST and SETI Projects » publié sur ArXiv.