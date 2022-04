Blue Box assure aux fans que l’horreur / le jeu de tir PS5 Abandoned n’a pas été annulé

Dans le contexte : Au milieu des rumeurs selon lesquelles le jeu d’horreur indépendant Abandoned a été annulé, le développeur néerlandais Blue Box Game Studios s’est adressé à Twitter pour assurer aux gens que le jeu est toujours en cours de développement. L’année dernière, Sony a annoncé le premier jeu du studio en exclusivité PlayStation 5. Les spéculations sur l’annulation du jeu ont commencé lorsque les développeurs ont discrètement supprimé les informations à ce sujet du compte Twitter officiel.

YouTuber Lance McDonald premier remarqué les tweets supprimés la semaine dernière, suscitant des spéculations sur l’annulation du jeu. En réponse, Blue Box a publié un tweet disant que les rumeurs d’annulation sont fausses. Le développeur travaille actuellement sur une révélation qui viendra via son application « Realtime Experience ». Il travaille également sur un « Prologue ».

Notre réponse aux rumeurs d’annulation : pic.twitter.com/EuiY8Squ52 – Studios de jeux BLUE BOX (@BBGameStudios) 31 mars 2022

« Le prologue jouable est un jeu autonome avec son propre ensemble de trophées [sic] sur PS5 », lit la FAQ sur le site Web du jeu.

Le prologue est annoncé comme « à venir », tandis que le jeu complet est prévu pour une date de sortie non précisée en 2022. Son lancement initial était censé avoir lieu au quatrième trimestre 2021. Les développeurs admettent qu’ils ont annoncé Abandonné trop tôt, et en raison d’un intérêt incroyable, le studio veut plus de temps pour peaufiner le jeu et le révéler.

Lors de sa première annonce, il y avait une certaine confusion. Abandoned était en quelque sorte lié à Silent Hill. Blue Box a dissipé cette rumeur en disant qu’il n’est en aucun cas affilié à Silent Hill ou Hideo Kojima. Les seuls autres faits étayés sur le jeu sont qu’il s’agit d’un jeu de tir avec des éléments d’horreur, mais « l’accent principal n’est pas sur l’horreur ». De plus, le nom Abandoned n’est qu’un nom de code et non le titre du jeu fini.