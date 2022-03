Elden Ring : Bandai Namco explique comment éviter de perdre le jeu sur PC

Elden Ring est devenu un véritable phénomène de masse ; C’est le jeu vidéo dont tout le monde parle et au cours des derniers jours, nous avons vu comment Bandai Namco s’est mobilisé pour signaler et résoudre certains problèmes techniques liés à la fréquence d’images par seconde et aux erreurs avec les serveurs, entre autres. Et à cette occasion, de la part de la société japonaise, ils ont admis qu’il y avait un problème dans la version PC : il peut arriver que certains utilisateurs voient une partie de la progression de leurs jeux affectée.

Cette erreur est quelque peu inhabituelle et est liée à la synchronisation Steam Cloud. Bandai Namco assure que le problème a déjà été corrigé grâce à une mise à jour du client Steam et invite les utilisateurs à mettre à jour le leur, car il est possible que s’ils ne le font pas, ils finissent par souffrir de cette erreur gênante.

Dans certaines conditions, les données de sauvegarde peuvent ne pas se synchroniser correctement avec le #Fumer Cloud dans la version PC d’ELDEN RING. Si vous jouez à la version PC du jeu, veuillez consulter le lien suivant.

👉 https://t.co/lGT9BB5yXm – ANNEAU ELDEN (@ELDENRING) 4 mars 2022

Elden Ring continue de battre des records

Ce n’est pas la première fois que nous parlons du succès du jeu ; Si quelques jours seulement après son lancement il frôle les 750 000 joueurs sur Steam, à l’heure où j’écris ces lignes on compte ni plus ni moins 821 934 utilisateurs jouant. Le pic maximum actuel est proche du million de joueurs (953 426). Des chiffres spectaculaires, si l’on tient compte du fait que dans des conditions normales, ces données ont tendance à baisser au fil des jours depuis le lancement.

Guide complet de l’Elden Ring

Si vous commencez à jouer, ou si un boss final vous résiste, chez Netcost, nous mettons à jour et élargissons notre guide depuis plusieurs jours, dans lequel vous pouvez trouver une visite étape par étape de l’histoire principale, les meilleurs conseils et stratégies pour vaincre tous les boss et une vaste section d’informations sur la mécanique, les objets et les secrets. Nous vous expliquons également comment débloquer toutes les fins. Vous pouvez le consulter au lien suivant.

Elden Ring est sorti en magasin le 25 février et est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

source | bandai namco dans Twitter