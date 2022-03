Lost Ark interdit plus d’un million de comptes de robots

Vue d’ensemble : après une sortie mondiale massive en février qui a fait du MMO sud-coréen l’un des jeux les plus populaires sur Steam en seulement 48 heures, l’équipe derrière Lost Ark a annoncé qu’elle avait interdit « plus d’un million de comptes illégitimes ». Cette décision aurait considérablement réduit les temps de chargement du serveur et freiné les comportements de triche auparavant endémiques.

Le lancement de Lost Ark en février a été largement considéré comme un énorme succès, atteignant plus de 1,3 million d’utilisateurs simultanés pour le MMO au cours de ses deux premiers jours de lancement. Cependant, dans le mois qui a suivi sa sortie, les joueurs de tous les médias sociaux et sur les forums officiels du jeu ont dénoncé le bot et la triche endémiques.

Smilegate et Amazon Games ont réagi de manière considérable. Dans une déclaration faite sur son blog vendredi, l’équipe de Lost Ark a annoncé qu’elle supprimerait définitivement plus d’un million de comptes illégitimes, ajoutant que « le maintien d’une expérience de jeu juste et amusante est une priorité absolue pour l’équipe ».

Bien que Lost Ark ne soit pas le premier MMO à supprimer définitivement les robots dans une vague d’interdictions, il peut être le premier à le faire à une échelle aussi massive. Un autre jeu en ligne d’Amazon, New World, a interdit un peu plus de 7 700 comptes lors de sa dernière vague de suppressions de comptes.

Notre équipe a travaillé d’arrache-pied pour créer des outils et des méthodes permettant d’identifier et de supprimer les bots du jeu. Aujourd’hui (3/4), nous supprimerons plus d’un million de comptes illégitimes qui ont été déterminés comme étant des bots. Détails complets ci-dessous! https://t.co/SQktz7IM56 – Arche perdue (@playlostark) 4 mars 2022

En raison de la popularité du jeu, les joueurs ont également dû faire face à de longues files d’attente depuis sa sortie. Mais cette vague d’interdictions semble avoir considérablement réduit les temps d’attente, certains joueurs signalant que les files d’attente ont diminué de milliers de joueurs pendant les périodes de pointe.

L’équipe a également précisé que les joueurs « identifiés à tort comme des bots » seraient autorisés à contacter l’équipe pour annuler leur interdiction.

Ce n’est que le début de la lutte de Lost Ark contre la triche et l’utilisation de robots. « Pour l’avenir, nous poursuivrons notre travail sur la détection et la suppression des bots, de la triche et des comportements nuisibles de Lost Ark à grande échelle, ce qui comprend l’expansion de nos outils anti-triche, l’amélioration des méthodes d’identification des bots et le déploiement de plus de vagues d’interdiction aussi fréquemment que possible. nécessaire », a déclaré l’équipe.

Étant donné que Lost Ark est actuellement gratuit, il est généralement plus susceptible de dupliquer les comptes et d’être exploité que les jeux verrouillés derrière un mur payant. Cependant, cette interdiction actuelle est un pas encourageant dans la bonne direction et peut aider à maintenir une base de joueurs stable.

Cette décision fait suite à l’annonce de la mise à jour d’Amazon en mars, qui détaille les plans pour apporter une quantité importante de nouvelles quêtes d’histoire et de contenu de fin de jeu à la version occidentale de Lost Ark.