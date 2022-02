FNCS de Fortnite Chapitre 3 – Saison 1 : dates, prix et comment participer

Epic Games a annoncé les détails du FNCS, la Fortnite Champion Series lors de la saison 1 du chapitre 3. Cette nouvelle saison compétitive de Fortnite Battle Royale ne diffère pas beaucoup des précédentes. Juste en dessous, vous avez tous les détails, y compris les dates et les prix :

Quand commence le FNCS du chapitre 3 de la saison 1 de Fortnite?

Sauf imprévu de dernière minute, voici les dates des différentes phases du FNCS lors de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite :

Qualifications Phase 1 : 17 et 18 février 2022.

Phase 2 de qualification : 19 et 20 février 2022.

Demi-finales : du 24 au 27 février 2022.

Finale : 5 et 6 mars 2022.

Comme d’habitude, il devrait y avoir des drops Twitch et des récompenses gratuites pour regarder les émissions en direct des différentes phases du FNCS. Nous vous informerons en détail dès que nous en saurons plus.

Le Fortnite Chapter 3 – Season 1 FNCS utilise un format Duos.

Quels prix y aura-t-il dans le FNCS Fortnite Chapter 3 Season 1?

Au cours de la FNCS de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite, il y aura un total de 3 008 500 $ en prix, répartis comme suit par région :

Europe : 1 362 500 $

États-Unis (côte Est) : 637 500 $

États-Unis (côte ouest) : 239 500 $

Brésil : 418 000 $

Asie : 145 000 $

Moyen-Orient : 114 000 $

Océanie : 92 000 $

Comment participer au FNCS de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite ?

Les conditions requises pour pouvoir participer au FNCS de la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite et ainsi être éligible à leurs prix en espèces sont les suivantes :

Tous les membres du duo participant doivent avoir atteint la Ligue des champions ou plus en arène (le mode compétitif de Fortnite) dans leur région respective du jeu. De cette façon, ils pourront entrer dans la liste de lecture FNCS Qualifier 1 le jour indiqué. Pour avancer et passer le tour, les Duos participants devront gagner des points en restant dans des postes élevés et en éliminant les joueurs ennemis.

Fortnite Saison 1 FNCS Community Cup Chapitre 3 : tous les détails

La Community Cup FNCS a lieu le 28/02/2022. Dans cette épreuve, les Duos joueront 10 matchs sur trois heures pour tenter d’obtenir le plus de points possible. Les meilleures équipes de chaque région remporteront le skin Champion FNCS 3: 1 et l’accessoire sac à dos Mark of Champions. Selon Epic Games, cela peut prendre jusqu’à une semaine pour recevoir ces prix après la fin du concours.

Source : EpicGames [1] [2]