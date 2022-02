Nouveau record d’énergie produite avec la fusion nucléaire, 59 mégajoules en 5 secondes

Le nouveau record a été atteint par le tokamak Joint European Torus (JET), une énorme machine en forme de beignet qui utilise un puissant champ magnétique pour confiner le plasma sous forme toroïdale.

Le réacteur de l’expérience européenne de fusion JET

Dans la recherche d’une source d’énergie sûre, quasi illimitée et sans carbone, une nouvelle étape majeure a été franchie par le consortium de recherche européen EUROfusion qui a récemment achevé une expérience ambitieuse dans l’installation de recherche sur la fusion nucléaire, le Joint European Torus (JET ) du Culham Centre for Fusion Energy dans l’Oxfordshire, au Royaume-Uni. Les scientifiques ont réussi à produire 59 mégajoules d’énergie en 5 secondes, soit plus du double des 21,7 mégajoules libérés en 1997 en environ quatre secondes, établissant le nouveau record de génération et de maintien de la fusion nucléaire, qui est le même processus qui permet au soleil et aux étoiles de briller si fort.

Le record a été atteint le 21 décembre dernier et, bien qu’il ne s’agisse pas d’une quantité d’énergie exorbitante (il suffit de faire bouillir de l’eau dans 60 bouilloires), le résultat témoigne du bon chemin parcouru par l’expérience nucléaire européenne. la fusion. La nouvelle étape a été franchie à un moment où le prix de l’électricité a monté en flèche, principalement en raison de variations dues au coût d’approvisionnement en matières premières, en particulier le gaz naturel, et a également des implications géopolitiques importantes, en plus de représenter une étape importante vers la voie de décarbonation nécessaire pour faire face aux effets du changement climatique.

« Nous avons montré que nous pouvions créer une mini-étoile à l’intérieur de notre voiture et la maintenir allumée pendant 5 secondes à un niveau élevé. Nous entrons dans une nouvelle dimensionJoe Milnes, chef des opérations, a déclaré lors d’une conférence de presse.

L’expérience de fusion nucléaire

L’expérience, basée sur un totamak, un énorme réacteur en forme de beignet qui utilise un puissant champ magnétique pour confiner le plasma sous une forme toroïdale, a utilisé deux isotopes d’hydrogène, de deutérium et de tritium, pour alimenter la fusion. Le processus, en particulier, unit les noyaux de ces deux éléments jusqu’à ce qu’ils fondent à très haute température, qui se transforment en hélium, libérant une énorme quantité d’énergie sous forme de chaleur, ce qui le rend intrinsèquement sûr car, de par sa nature, il ne peut pas déclencher de processus incontrôlés.

L’expérience JET qui, comme mentionné, est capable de générer des plasmas – qui atteignent des températures de 150 millions de degrés Celsius, 10 fois la température au centre du Soleil – est le seul tokamak en fonctionnement à utiliser les isotopes deutérium et tritium, qui peuvent être extrait de l’eau de mer. Ses résultats sont vus comme un banc d’essai vital pour ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), l’un des plus grands projets collaboratifs internationaux de l’histoire qui vise à construire un réacteur expérimental deutérium-tritium dans le sud de la France, soutenu par les États-Unis, La Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la Corée et la Russie, visant à démarrer la fusion nucléaire en 2025-2026.