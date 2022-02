Samsung passe à Ultra avec le nouveau téléphone Galaxy S22 et la tablette Galaxy Tab S8

Très attendu : Avec le Galaxy S22 Ultra, Samsung fusionne enfin la gamme Note de l’entreprise avec sa gamme Galaxy S. Pendant ce temps, la Tab S8 Ultra est livrée avec le plus grand écran (et la plus petite taille de lunette) de toutes les tablettes précédentes à 14,6″, ce qui lui donne une conception de type écran flottant.

À une époque où des mises à jour annuelles des produits sont à prévoir, l’une des choses les plus difficiles à faire pour toute entreprise technologique est probablement de générer de l’enthousiasme pour sa dernière ronde. Inévitablement, il y a des discussions sur les changements plus progressifs qui se produisent d’année en année au lieu de gros ajouts explosifs en termes de capacités, de technologie et de convivialité.

À plusieurs niveaux, vous pourriez certainement faire valoir ces arguments pour la dernière mise à jour de Samsung de ses téléphones de la série Galaxy S et de ses tablettes de la série Tab. Plusieurs des améliorations apportées aux versions 2022 de ces produits (y compris le traitement d’image basé sur l’IA, les améliorations apportées à la photographie de nuit, etc.) s’appuient clairement sur les capacités existantes.

Mais cette année, Samsung avait une astuce supplémentaire à sortir de son chapeau sous la forme des éditions Ultra du S22 et de la Tab 8 qui les distinguent.

Dans le cas du téléphone, Samsung utilise les débuts du Galaxy S22 Ultra pour fusionner la gamme Note de la société avec sa gamme Galaxy S. Du côté de la tablette, l’écran AMOLED de 14,6″ de la Tab S8 Ultra est de loin le plus grand écran (et la plus petite taille de cadre) de toutes les tablettes précédentes, ce qui lui confère une conception de type écran flottant qui la rend particulièrement bien qualifiée pour la consommation de médias immersifs, des visioconférences plus percutantes, et plus encore.

La combinaison du facteur de forme Galaxy S22 Ultra était attendue depuis un certain temps (et télégraphiée par Samsung à plusieurs reprises), néanmoins, voir enfin un S-Pen raffiné inséré dans le corps d’un design de la série S offre une démarcation distincte et l’accomplissement de le concept original de « phablet ». Dans une conception unique, la société a réussi à intégrer le grand écran haute résolution et la forme mince du format de téléphone à dalle avec les capacités de stylet du phablet. À bien des égards, c’est l’avant-dernière, ou oserais-je dire « ultra » version de ce que peut être une conception de téléphone traditionnelle.

Cela soulève également des questions sur l’endroit où ce facteur de forme peut aller à partir d’ici. Cependant, nous avons déjà vu où Samsung s’attend à prendre des téléphones avec ses différents modèles pliables, y compris le Z Fold 3 et le Z Flip 3, qui commencent tous à s’infiltrer dans le courant dominant. Réfléchir à la façon dont l’entreprise finit par fusionner certaines des capacités du nouveau combo S / Note avec des pliables fournit des réflexions intrigantes pour l’avenir.

En attendant, il y a beaucoup à apprécier sur ce que Samsung a fait avec le S22 Ultra. Pour commencer, le nouveau produit phare possède le plus grand capteur d’image sur son appareil photo principal que Samsung ait jamais utilisé, ce qui lui permet de capturer et de traiter des images de qualité encore supérieure.

Du côté de la connectivité, la société a apporté des améliorations notables, notamment des capacités 5G, WiFi et Bluetooth améliorées. Celles-ci sont dues à l’intégration du système RF de modem X65 de Qualcomm et de son WiFi Fast Connect 6900, tous deux faisant partie du nouveau Snapdragon 8 Gen 1 qui alimente toute la nouvelle gamme de téléphones et de tablettes Samsung aux États-Unis, ainsi que plusieurs autres marchés autour du monde. Le X65 va être essentiel pour tirer parti de certaines des vitesses de téléchargement potentielles plus rapides avec l’agrégation de porteuses 5G (la capacité de combiner ou d’agréger la bande passante de données sur plusieurs ensembles de fréquences différentes) que les opérateurs américains prévoient de commencer à activer plus tard cette an.

Le Fast Connect 6900 ajoute la prise en charge du WiFi 6E au S22 Ultra et au S22+, offrant la possibilité de vitesses nettement plus rapides et de réduire la congestion lorsqu’il est associé à un routeur compatible WiFi 6E. Et dans les situations où le spectre de 6 GHz unique au WiFi 6E n’est pas disponible, Qualcomm a également ajouté une nouvelle option simultanée bi-bande à quatre flux qui permet d’envoyer plusieurs canaux de données WiFi sur différentes fréquences en même temps. C’est conceptuellement similaire à ce que l’agrégation de transporteurs peut faire pour la 5G, mais c’est le cas avec les connexions WiFi.

Pour le Bluetooth, en particulier les connexions audio, le Fast Connect 6900 fournit également le cadre permettant de prendre en charge une qualité de niveau haute résolution/filaire via une connexion sans fil via la prise en charge de Snapdragon Sound. Pour les jeux et autres applications sensibles au temps, les codecs audio améliorés réduisent également la latence, permettant un temps de réponse amélioré.

Les nouvelles tablettes Tab 8 héritent également de ces améliorations de connectivité et audio, intègrent quatre haut-parleurs et prennent en charge Dolby Atmos pour rendre l’expérience de visionnage de contenu plus percutante. À des fins de vidéoconférence, la Tab 8 comprend trois microphones antibruit et des caméras à plus haute résolution. Les tablettes incluent également la possibilité de suivre automatiquement une personne lorsqu’elle se promène dans une pièce.

De plus, une nouvelle version de la technologie Dex de Samsung permet d’utiliser une Tab 8 comme écran tactile sans fil pour un PC ou un téléphone connecté en mode écran large ou portrait. Bien que cela puisse sembler être un détail mineur en soi, cela reflète les efforts que nous constatons pour améliorer l’expérience globale de ce qu’il aime appeler l’écosystème Galaxy.

Plusieurs entreprises commencent enfin à faire fonctionner leurs appareils plus efficacement – et Samsung en a un bel exemple à travers une application artistique développée avec un partenaire appelé Clip Studio Paint, dans laquelle votre téléphone fonctionne comme une palette numérique, votre tablette comme une toile numérique. , et le S-pen comme pinceau numérique qui fonctionne entre les deux. Attendez-vous à ce que ce type d’expériences multi-appareils provienne d’un plus grand nombre de fournisseurs au cours des prochaines années.

Maintenir des cycles de rafraîchissement annuels des produits n’est certainement pas une tâche facile, et il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes ne les suivent pas aussi étroitement qu’auparavant. Cette fois, Samsung a pu apporter quelques améliorations notables, notamment sur son Ultra haut de gamme pour les modèles 2022. La société a également reconnu la réalité des durées de vie plus longues des appareils mobiles en notant que ces appareils seront pris en charge par au moins quatre versions d’Android.

C’est un engagement plus long que par le passé et un signe que les améliorations progressives des performances qui se produisent dans les comparaisons d’une année sur l’autre ont probablement ralenti le rythme des mises à niveau. Reconnaître cette réalité – qui, soit dit en passant, est tout aussi vraie pour les acheteurs d’iPhone que pour Samsung et d’autres acheteurs de téléphones Android – fait simplement partie de la façon dont les fournisseurs doivent réfléchir à l’avenir de leurs projets de produits. C’est aussi quelque chose que nous verrons probablement pendant de nombreuses années à venir.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.