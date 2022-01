Les DeVuego 2021 Awards sont là : comment voter pour vos candidats préférés

DeVuego, le site Web et base de données spécialisé dans l’industrie espagnole du jeu vidéo, a annoncé la septième édition de ses prix. Désormais, il est possible de voter dans les différentes catégories, dont les jeux vidéo, les studios et médias et plus encore. Ils recherchent « les plus grands représentants » dans tous les domaines du tissu industriel du pays.

Comment ça marche et comment voter aux DeVuego Awards 2021

L’organisation explique que les prix se composent de deux phases différentes : la première est un vote ouvert qui couvre à la fois les jeux vidéo, les entreprises ou les livres publiés en 2021. Des personnes du secteur apparaissent également dans les différentes catégories. DeVuego informe que cette phase initiale se terminera le 14 janvier, il est donc toujours possible de participer.

De ce vote sortiront les cinq meilleurs candidats de chaque catégorie, ce qui passera à une deuxième phase finale, dans laquelle il sera également possible de voter librement. Cela signifie qu’il n’y a pas de jury spécialisé derrière, mais les utilisateurs eux-mêmes sont chargés de sélectionner les gagnants.

Pour participer au vote, vous devez être enregistré dans le système. Cliquez ensuite sur ce lien si vous souhaitez voter.

L’organisation rappelle que les DeVuego Awards sont alimentés par la base de données interne, qui collecte des informations sur les personnes, les entreprises, les médias, etc. Ils se souviennent également qu’au cas où quelqu’un remarquerait une erreur, il est possible de signaler l’échec via les formulaires disponibles sur le Web.

En 2014, il n’y avait que 13 catégories pour voter, mais au fur et à mesure que l’impact s’est accru, de nouvelles se sont ajoutées, atteignant 56 : jeux vidéo, études, presse, événements, discussions, esports, livres sur les jeux vidéo et plus encore. Lors de la dernière édition, Call of the Sea, de Out of the Blue Games, était l’un des grands gagnants.

Origine | DeVuego