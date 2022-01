Fortnite : Comment activer le mode multijoueur en écran partagé sur PS4 et Xbox One

Avec l’arrivée du patch 10.30 le 12 décembre 2019 sur Fortnite, une option très intéressante a également été activée : la possibilité de jouer en écran partagé/écran partagé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Dans cette section de notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous vous expliquons comment jouer en écran partagé sur la même console :

Fortnite : comment jouer en écran partagé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S

Bien que cette option soit arrivée au jeu pratiquement sans préavis, le jeu lui-même n’explique pas de manière suffisamment claire comment jouer en écran partagé à deux joueurs, nous vous laissons donc ce tutoriel étape par étape :

Nous nous connectons à Fortnite avec notre profil principal.

Nous nous connectons à Fortnite avec notre profil principal

On entre dans le mode Fortnite Battle Royale avec le profil choisi.

Nous entrons dans le mode Battle Royale de Fortnite

Nous choisissons n’importe quel mode de jeu pour plus d’un joueur, comme les duos, les trios ou les escouades.

On choisit un mode de jeu compatible avec l’écran partagé. En bas à droite il apparait que l’on peut brancher une deuxième télécommande

Une fois dans la salle d’attente et avec un mode de jeu compatible avec l’écran partagé, avec une deuxième manette, nous nous connectons avec un deuxième profil PlayStation / Xbox Live qui à son tour possède un compte Fortnite / Epic Games séparé. Pour cela, il faut maintenir enfoncé le triangle (PS4 / PS5) ou le bouton Y (Xbox One / Xbox Series X | S) pendant un moment.

On se connecte à Fortnite avec un deuxième profil

Al iniciar sesión con éxito, mantenemos pulsado un rato triángulo (PS4/PS5) o el botón Y (Xbox One/Xbox Series X|S) con el mando del jugador 1 para volver a la sala de espera, y el jugador 2 se unirá sans problème. Une fois les deux joueurs dans la salle, on peut y jouer sans problème.

Le profil de notre deuxième commande nous rejoint sans problème

Différences entre les jeux normaux et le jeu en écran partagé dans Fortnite

Nous avons testé le mode écran partagé Fortnite sur une Xbox One X et une Xbox Series X, et nous avons remarqué les différences suivantes par rapport aux jeux solo par console :

Nous jouons en écran partagé sur la même console Xbox Series X