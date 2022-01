OnePlus 10 Pro fait ses débuts en Chine avec le dernier chipset Qualcomm, un écran LTPO de deuxième génération et une charge filaire de 80 W

En bref: le OnePlus 10 Pro a bouleversé les choses pour l’entreprise en 2022. Contrairement aux versions régulière et Pro de son produit phare qui sont lancées quelques mois après chaque nouvelle année, OnePlus a été en avance cette fois-ci avec seulement le modèle 10 Pro c’est maintenant en pré-commande en Chine, avec des ventes commençant demain.

À l’extérieur, le module de caméra fortement révisé du OnePlus 10 Pro semble être la seule différence de conception majeure par rapport à son prédécesseur. C’est la deuxième tentative de OnePlus d’exciter les photographes mobiles avec un partenariat Hasselblad qui a maintenant abandonné le capteur monochrome du 9 Pro, tandis que le trio restant de téléobjectifs 48MP large, 50MP ultrawide et 8MP a été reporté, aux côtés d’améliorations comme une meilleure prise en charge RAW et Hasselblad mis à jour Logiciel.

Les tireurs de selfie, quant à eux, peuvent s’attendre à un capteur 32MP, qui double la résolution de l’image par rapport à l’unité 16MP du 9 Pro. L’écran AMOLED de 6,7 pouces de l’OP 10 Pro, la résolution QHD et le rafraîchissement de 120 Hz sont également les mêmes que le produit phare de l’année dernière, cependant, ce nouveau modèle utilise la technologie LTPO de deuxième génération qui serait plus rapide pour basculer le taux de rafraîchissement entre le contenu statique et dynamique pour une meilleure autonomie de la batterie, et peut même descendre jusqu’à 1 Hz pour une efficacité accrue.

L’OP 10 Pro rejoint la première génération de produits phares Android à utiliser le SoC Snapdragon 8 Gen 1, suite au lancement récent de la série Xiaomi 12 et du Honor Magic V pliable. Le silicium haut de gamme de Qualcomm est associé à 8 Go/128 Go de mémoire et de stockage dans le modèle de base et va jusqu’à 12 Go/256 Go, tout comme l’OP 9 Pro.

En termes de logiciel, OxygenOS de OnePlus a maintenant été remplacé par ColorOS d’Oppo en plus d’Android 12.1, résultat de la fusion des deux sociétés l’année dernière. OnePlus avait autrefois une excellente réputation dans la communauté Android pour son logiciel intelligent et rapide, mais la société a récemment laissé tomber la balle avec des mises à jour buggy du système d’exploitation qu’elle a dû annuler, ainsi que des changements de conception sans inspiration dans son skin Android personnalisé.

Il reste à voir dans quelle mesure « l’opposition » de OnePlus avec les modèles 10 Pro et futurs s’intègre à la base de fans du tueur phare. Ce à quoi ils peuvent probablement s’attendre avec l’OP 10 Pro, cependant, c’est une meilleure autonomie de la batterie et des temps de recharge. OnePlus a donné une bosse de 500 mAh à ce modèle pour une unité de 5 000 mAh. Associez-le à une charge rapide de 80 W, à un SoC et à une technologie d’affichage plus efficaces, et l’OP 10 Pro pourrait se retrouver avec une autonomie de batterie prometteuse qui dure des jours et est récupérée en quelques minutes.

Pour l’instant, l’OP 10 Pro n’est disponible en pré-commande qu’en Chine, avec des prix fixés à ~ 738 $ pour le modèle 8 Go/128 Go, ~ 785 $ pour la variante de milieu de gamme 8 Go/256 Go et ~ 832 $ pour le 12 Go/256 Go version. Il sera commercialisé demain en deux finitions : Volcanic Black et Emerald Forest.