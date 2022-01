The Elder Scrolls Online montrera sa nouvelle extension lors d’un événement ; date, heure et comment le consulter en ligne

The Elder Scrolls Online a de nombreux projets pour 2022, et l’un des grands tirages est sa prochaine extension. Peu de détails sont connus à ce sujet, mais le site officiel de Bethesda fait référence à « de nouvelles terres à explorer, de nouvelles histoires et des menaces inédites ». En tout cas, ce mois-ci, nous allons nous débarrasser des doutes grâce à l’événement de présentation mondiale dédié au populaire RPG multijoueur. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater.

Première mondiale de The Elder Scrolls Online : quand et quelle heure est-il ?

L’événement aura lieu le 27 janvier et peut être suivi via la chaîne Bethesda Twitch. Voici le programme complet pour l’Espagne, l’Amérique latine et les États-Unis. De plus, pendant la diffusion, il y aura des cadeaux que les téléspectateurs pourront apprécier dans le jeu.

Espagne (heure française) : 21h00

Espagne (Îles Canaries): 20h00

Argentine : 16h00

Bolivie : 15h00

Brésil : 16h00

Chili : 15h00

Colombie : 14h00

Costa Rica : 13h00

Cuba : 15h00

Equateur : 14h00

Salvador : 13h00

États-Unis (Washington DC) : 15h00

Guatemala : 13h00

Honduras : 13h00

Mexique : 14h00

Nicaragua : 13h00

Panama : 14h00

Paraguay : 15h00

Pérou : 14h00

Porto Rico : 15h00

République dominicaine : 15h00

Uruguay : 16h00

Vénézuela : 15h00

États-Unis (PT): 12:00 heures

La traduction espagnole arrivera cette année

En octobre dernier, Bethesda a confirmé que le jeu serait mis à jour avec des sous-titres espagnols. Dans une interview avec Netcost-Security, le directeur créatif Rich Lambert a souligné l’importance de cette décision, car elle aidera la communauté à continuer à grandir : « il y avait suffisamment de désir pour que la communauté elle-même commence à la traduire elle-même. Cela nous a fait penser que s’ils étaient prêts à consacrer leur temps et leurs efforts à cela, nous devrions probablement le faire nous-mêmes », a-t-il déclaré.

The Elder Scrolls Online est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Nous vous rappelons que le titre est jouable gratuitement et qu’aucun abonnement n’est nécessaire, bien que l’abonnement annuel offre la possibilité de profiter de tous les DLC extensions (vendues séparément). De plus, le jeu est optimisé pour les consoles de nouvelle génération.

Origine | Bethesda