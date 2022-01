Le Silverado EV de Chevrolet s’est vendu en 12 minutes et les réservations continuent d’affluer

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? General Motors, dans le cadre de sa conférence virtuelle au CES 2022, a dévoilé cette semaine une version entièrement électrique repensée de sa camionnette pleine grandeur Silverado et il n’a pas fallu longtemps aux consommateurs pour l’apposer de leur sceau d’approbation.

La PDG de GM, Mary Barra, dans une récente interview avec Bloomberg, a déclaré que la première édition de RST s’était vendue en seulement 12 minutes, ajoutant que les réservations continuaient d’arriver.

Le Silverado EV 2024 est propulsé par la plate-forme Ultium de GM et sera disponible en deux configurations au lancement. La RST First Edition pour le marché grand public offrira une autonomie estimée à 400 miles sur une seule charge avec 10,2 kW de puissance hors-bord ainsi que des options telles que quatre roues directrices, un toit en verre fixe et un système d’infodivertissement de 17 pouces.

En termes de puissance, vous recherchez 664 chevaux et 780 pi-lb. de couple qui sera bon pour une escapade de 0 à 60 mph en moins de 4,5 secondes.

Un modèle de camion de travail axé sur la flotte est également en préparation et débutera à 39 990 $. La première édition de RST sera un peu plus chère à son arrivée à l’automne 2023, avec un prix de départ annoncé de 105 000 $.

GM a également le nouveau EV Hummer dans sa gamme, mais ce n’est pas le seul constructeur automobile à avoir du succès avec les camionnettes électriques. Ford a récemment annoncé qu’il allait presque doubler la capacité de production de son F-150 Lightning pour répondre à la demande croissante alors que les consommateurs continuent de montrer une propension pour les véhicules électriques modernes.