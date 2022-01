Le hashrate mondial de Bitcoin s’effondre après que le Kazakhstan a coupé l’Internet du pays

Pourquoi c’est important : Aujourd’hui, beaucoup de gens ne connaissent le Kazakhstan que comme la patrie du personnage fictif Borat, mais c’est aussi l’une des plus grandes nations minières de Bitcoin. L’importance du pays dans le monde de la cryptomonnaie a été illustrée cette semaine lorsque le taux de hachage global du BTC a chuté de 13,4% après la fermeture d’Internet au Kazakhstan au milieu de protestations généralisées et de violents affrontements entre manifestants et autorités.

Des recherches menées l’année dernière par le Cambridge Center for Alternative Finance ont montré que le Kazakhstan était devenu le deuxième plus grand centre d’extraction de Bitcoin après que la Chine ait sévèrement réprimé l’industrie. Le pays était responsable de 18% de toutes les extractions de Bitcoin en août – ce chiffre s’élevait à 8% avant que la Chine ne commence à marteler la crypto.

L’ampleur des opérations minières de Bitcoin au Kazakhstan est devenue apparente cette semaine lorsque, après que les protestations contre la forte augmentation des prix du carburant ont entraîné des troubles généralisés, « une panne d’Internet à l’échelle nationale » a été mise en place pour perturber les communications des manifestants.

« Je suppose que certains geeks diraient qu’en théorie, vous pouvez miner sans Internet, mais en pratique, toutes les machines au Kazakhstan devraient être éteintes en raison de la fermeture d’Internet », a déclaré à CoinDesk Jaran Mellerud, chercheur chez Arcane Research.

Avec autant de mineurs coupés du réseau Bitcoin, le hashrate global du BTC est passé d’environ 205 000 petahash par seconde à 177 330 petahash par seconde.

Btc.com estime qu’Antpool, Poolin, F2Pool et Binance Pool ont enregistré des réductions significatives de leurs hashrates à peu près au même moment où Internet au Kazakhstan a été fermé. Selon Mellerud, les piscines sont largement utilisées par les mineurs kazakhs.

Le prix du Bitcoin a également plongé depuis la panne d’électricité au Kazakhstan, passant d’environ 46 000 $ à 41 000 $.

On estime que plus de 87 849 plates-formes minières énergivores ont été déplacées de la Chine vers le Kazakhstan à la suite de la répression de la première, attirées par les bas prix de l’électricité de l’ancien État soviétique. Les rapports indiquent que la demande d’électricité au Kazakhstan a augmenté d’environ huit pour cent l’année dernière, une augmentation qui a provoqué des pénuries d’électricité, des pannes d’électricité dans six régions du pays depuis octobre et des fermetures de trois centrales électriques.

L’opérateur du réseau électrique KEGOC a annoncé en 2021 qu’il rationnerait l’électricité à 50 mineurs de crypto enregistrés. Ils seront également les premiers déconnectés en cas de panne du réseau.

Les responsables kazakhs ont déclaré qu’une grande partie de l’augmentation de la consommation d’énergie est la faute des « mineurs gris », des mineurs cryptographiques non enregistrés qui opèrent à domicile ou à partir d’usines. On estime qu’ils sont à l’origine de la consommation de 1200 mégawatts (MW) d’électricité du réseau électrique du pays. Combiné aux 600 MW d’énergie consommée par les mineurs « blancs », l’exploitation minière représente 8 % de la consommation totale d’énergie du Kazakhstan. Cette année, les mineurs enregistrés se verront facturer des frais d’indemnisation de 1 tenge (environ 0,0023 $) pour remédier à la situation et identifier les mineurs illégaux.