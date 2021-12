Gran Turismo 7 sort sa poitrine sur PS5 : voici comment vous profiterez de DualSense, Ray Tracing et plus

Gran Turismo 7 est appelé à devenir le grand retour de la saga aux origines des quatre premiers opus. Comme s’il s’agissait d’un RPG automobile, le retour du mode Gran Turismo, les cartes grises et les véhicules d’occasion serreront la main avec une mise en scène appuyée par le réalisme. De Polyphony Digital, ils veulent tirer pleinement parti des capacités du nouveau matériel de Sony, la PS5, où la meilleure expérience de jeu sera réalisée jusqu’à présent dans la saga.

Cela peut vous intéresser :

DualSense – Verrouillage des freins au bout des doigts

« Les performances de la PlayStation 5 nous offrent pour la première fois quelque chose que nous avons recherché dans toute la saga ; nous avons atteint un niveau de réalisme tangible », déclare Kazunori Yamauchi, créateur de Gran Turismo, dans ce nouveau journal de développement. Le retour haptique est un autre des éléments clés de Gran Turismo 7 sur PlayStation 5. Ce sera la première fois de la série que nous pourrons profiter de ce type de technologie sans avoir recours à des roues supplémentaires, dans lesquelles le retour forcé offre une immersion supérieure.

Le DualSense de la PS5 propose un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs. Les deux seront utilisés dans Gran Turismo 7 pour faciliter cette immersion et le réalisme des sessions de jeu. Par exemple, une sensation de freinage réaliste sera obtenue, notant un changement de résistance au moment où les freins atteignent la limite et se bloquent.

Résolution 4K et 60 FPS ; Ray tracing dans les paysages

L’un des deux modes graphiques inclus dans Gran Turismo 7 sera en résolution 4K dynamique avec HDR et un taux de rafraîchissement d’image de 60 images par seconde. D’autre part, le mode Scapes nous permettra de contempler les voitures de notre collection dans plus de 2500 environnements réels tout en profitant du ray tracing.

Gran Turismo 7 arrivera sur PS5 et PS4 au format physique et numérique le 4 mars 2022. Sur PlayStation 5, le titre aura des temps de chargement d' »environ une seconde » grâce à la mémoire SSD.

Origine | communiqué de presse