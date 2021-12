9 meilleurs supports de téléphone de voiture en 2021

Si vous conduisez beaucoup, vous pourriez passer votre temps à souhaiter qu’il y ait un moyen d’attacher votre téléphone portable au tableau de bord ou au pare-brise de votre voiture pour utiliser votre téléphone pendant la conduite. Par exemple, si votre voiture n’a pas de GPS, investir dans un bon support de voiture peut transformer votre téléphone en un système de navigation à la pointe de la technologie. Il existe des milliers de supports de voiture parmi lesquels choisir, et il peut être un peu intimidant d’en trouver un qui tienne solidement votre précieux téléphone.

Chez Netcost-security.fr, nous avons passé au crible les différents choix disponibles sur Amazon pour trouver les neuf meilleurs supports de voiture pour vos besoins.

L’Ottie Easy One Touch 4 est un support de voiture pour téléphone haut de gamme d’une marque réputée iOttie. Son système de verrouillage simple à une touche garantit que votre téléphone est solidement fixé au support et sa puissante ventouse se fixe fermement sur votre tableau de bord ou votre pare-brise.

Le pied situé au bas du Mount Cradle peut être ajusté d’un côté à l’autre, de haut en bas, ou retiré pour contenir des smartphones et des étuis de toutes tailles. Le support est même livré avec une application pour smartphone, l’application iOttie DriveSmarter, avec un système de localisation GPS pour vous aider à trouver l’emplacement de votre dernier stationnement.

Si vous passez de longues périodes loin de votre voiture, par exemple, si vous commencez à travailler à domicile, vous pouvez échanger la voiture contre votre bureau et attacher ce support à votre bureau pour un travail à domicile efficace.

À 25 $, cette monture est un peu plus chère que les autres sur cette liste. Mais, avec quelques dollars supplémentaires, un meilleur service client et une meilleure qualité de construction.

La variante de charge sans fil de l’iOttie Easy One Touch, l’iOttie Wireless 2, apporte la charge sans fil Qi à la conception de montage iOttie éprouvée. Doté du même mécanisme de verrouillage et de déverrouillage à une touche, le Wireless 2 ajoute la prise en charge de la charge sans fil Qi en se branchant directement sur la fente de votre allume-cigare.

Le système de circulation d’air amélioré du Wireless 2 et le refroidissement de l’appareil garantissent que le chargeur sans fil ne surchauffe pas pendant l’utilisation, et c’est ainsi qu’ils ont réussi à ajouter une prise en charge de la charge rapide de 10 W en toute sécurité.

Il existe deux versions du Wireless 2 : l’une se fixant par la ventouse sur le tableau de bord ou le pare-brise, ou l’autre pouvant s’insérer dans une grille d’aération ou la fente pour CD pour une polyvalence maximale. Avec un prix de vente conseillé de 50 $, le Wireless 2 est un investissement utile pour les utilisateurs expérimentés comme les chauffeurs de covoiturage et les chauffeurs-livreurs qui ont besoin que leur téléphone soit chargé pendant qu’ils conduisent toute la journée.

Le SCOSCHE est élégant, léger et très abordable à un peu moins de 10 $. Le support se fixe à n’importe quelle surface de votre voiture avec un adhésif puissant de qualité automobile pour garantir que le MagicMount est bien en place. Le téléphone se fixe magnétiquement à travers les trois aimants très puissants intégrés au support, permettant une prise en main sûre et sécurisée de votre téléphone.

La tête réglable à 360 degrés sur 4 axes vous permet de définir l’angle d’utilisation souhaité, et l’omission d’un berceau signifie qu’il est si facile d’accéder à toutes les commandes et ports de votre téléphone sans aucun support en plastique – parfait pour un -utilisation à la main ! Vous souhaitez recharger votre téléphone en conduisant ? Le MagicMount a un clip en plastique pour maintenir le câble de charge, afin qu’il ne gêne pas et ne s’emmêle pas.

Le MagicMount est un kit abordable qui remplit très bien sa fonction, ce n’est certainement pas un produit à ignorer !

4. Support de téléphone de voiture Mpow, support de téléphone de voiture pour pare-brise de tableau de bord avec bras long

Si vous conduisez un gros véhicule comme un camion, une camionnette ou un SUV, et que vous avez besoin que votre téléphone flotte dans les airs pour se rapprocher de vous, peut-être qu’un support de voiture avec un bras métallique saillant pourrait vous convenir. C’est là que brille le support de téléphone de voiture Mpow avec bras long ! Le col de cygne jusqu’à 15 cm de long rapproche votre téléphone beaucoup plus de vous sans vous bloquer la vue avec un support encombrant. La liberté de placer votre téléphone où vous le souhaitez le rend parfait pour les utilisateurs professionnels tels que les chauffeurs de covoiturage, les chauffeurs de camion et les chauffeurs-livreurs, qui n’ont besoin de rien de moins que de la plus grande polyvalence dans leur support de téléphone.

Ce support est disponible en deux variantes, l’une avec un support à clip solide ou l’autre avec un support magnétique. Si vous préférez un accès plus facile à votre téléphone et êtes prêt à accepter un léger sacrifice en matière de sécurité, la variante magnétique est au même prix et peut vous convenir mieux.

À un prix inférieur à 20 $, ce support est également assez abordable, et pour la qualité de fabrication et l’utilité de cet appareil, nous pensons que le support de voiture MPOW est une bonne affaire !

Le support de voiture MaxBoost DuraHold est doté d’un mécanisme de verrouillage à double réglage pour se fixer solidement aux surfaces lisses comme le métal et le plastique et les surfaces texturées comme le cuir, le similicuir et les tissus d’ameublement. Le bras extensible vous permet de régler vos appareils aussi loin ou aussi près que vous le souhaitez, et le mécanisme à bille fixant le support au bras vous offre des angles de vision réglables à 180 degrés.

Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation du DuraMount ! Tout cela est géré par la ventouse puissante, ne laissant aucun résidu derrière. Les critiques sur Amazon vérifient également la qualité de construction et la longévité de cet appareil, beaucoup affirmant que le DuraMount peut survivre à de longues périodes de temps au soleil ! Avec un prix catalogue de 16 $, cette monture est proposée à un prix très compétitif. Bien qu’au moment de la rédaction de cet article, Maxboost propose ce kit pratique pour un peu moins de 10 $, et ce prix, le support pour téléphone de voiture de la série DuraHold, est une véritable aubaine !

Du fabricant chinois réputé d’accessoires AUKEY vient ce support de voiture brillant. L’Aukey HD-C59 combine la robustesse d’un support de voiture fixe avec la polyvalence d’un support avec un bras long.

L’Aukey, comme beaucoup sur cette liste, se fixe au tableau de bord ou au pare-brise de votre voiture à l’aide d’une ventouse puissante à une extrémité et à votre téléphone à l’aide d’aimants puissants à l’autre extrémité. Le bras de l’Aukey, contrairement au MPOW, est rigide et peut être incliné de haut en bas.

La conception industrielle en aluminium rend l’Aukey HD-C59 élégant et élégant, offrant un excellent ajout à un intérieur de voiture haut de gamme. Les critiques sur Amazon apprécient la simplicité du bras articulé, soulignant que le mécanisme de charnière est suffisamment solide pour éviter de se déplacer pendant le voyage, mais qu’il est toujours lisse lorsque vous souhaitez l’ajuster. AUKEY est également bien connu sur Amazon pour son excellent service client, donc dans le cas improbable où quelque chose ne va pas avec votre produit, la garantie du fabricant d’AUKEY vous couvrira !

Ces supports de voiture magnétiques en forme de bouton Maxboost sont à la fois les plus abordables (à 8,49 $ pour deux au moment de la rédaction) et les plus petits supports de cette liste. Mais cela ne signifie en aucun cas qu’ils sont de moins bonne qualité que leurs homologues plus chers. Ce support se clipse sur vos bouches d’aération et utilise des aimants puissants pour monter votre téléphone sur votre tableau de bord.

La conception signifie qu’ils ne sont pas très réglables, mais leur conception légère et petite signifie qu’ils sont parfaits si vous recherchez un support de voiture qui s’intègre à l’intérieur de votre voiture et qui est discret. Le support a un réglage pivotant, vous permettant de placer le paysage de votre téléphone, parfait pour regarder des vidéos aux aires de repos lors d’un long trajet en voiture.

Si vous recherchez un support de voiture abordable pour une utilisation occasionnelle, ils sont parfaits si vous souhaitez monter votre téléphone facilement, et le support magnétique permet d’accéder facilement à l’ensemble de votre téléphone sans qu’un socle ne vous gêne. Ceux-ci sont vendus par lot de 2, parfaits si votre partenaire a également besoin de monter son téléphone sur le siège passager.

Si vous recherchez un support de voiture abordable avec un support de charge rapide sans fil de 10 W, le support de voiture sans fil YITUMU à un peu plus de 25 $ est une option très intéressante. Doté d’un bras réglable, vous pouvez facilement régler votre téléphone à la distance souhaitée, et avec leur mécanisme de serrage automatique, vous pouvez conduire facilement en sachant que votre téléphone est bien fixé dans votre support.

La ventouse est lavable. Ainsi, lorsque de la saleté et de la boue se déposent sur la tasse, réduisant son adhérence, elle peut facilement être nettoyée en la rinçant à l’eau tiède pour restaurer sa forte aspiration.

Cependant, le support n’inclut pas le chargeur de voiture nécessaire pour faire fonctionner le chargeur sans fil, vous devrez donc l’acheter séparément. Cependant, même en tenant compte du coût de cela, le YITUMU offre toujours un excellent rapport qualité-prix pour une étude et un support de voiture sécurisé qui charge votre téléphone sans fil. Si vous utilisez votre téléphone de manière professionnelle en conduisant, par exemple, si vous êtes un chauffeur Uber/Lyft ou un chauffeur-livreur, c’est un excellent investissement pour vous assurer que votre téléphone est toujours prêt pour une longue journée de travail.

Si vous recherchez un support de voiture de charge sans fil qui se fixe à vos bouches d’aération, le support de voiture sans fil à charge rapide FoPcc est un excellent choix pour répondre aux besoins de votre support de téléphone. Comme le YITUMU, le support FoPcc offre une charge rapide sans fil de 10 W pour les téléphones comme la série Samsung S20 qui le prennent en charge. Les capteurs intelligents détectent lorsque votre téléphone est connecté, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie et garantissant que la batterie de votre voiture ne se décharge pas !

Les critiques d’Amazon apprécient son design élégant et futuriste, avec son indicateur de charge lumineux à LED destiné à épater tous les passagers de votre voiture. Le support maintient votre téléphone en toute sécurité, s’assurant qu’il n’y a aucune chance qu’il se détache pendant votre voyage. Le support de voiture FoPcc est idéal si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme GPS sans vous soucier de la durée de vie de la batterie. Au prix d’environ 25 $, le support de voiture sans fil à chargement rapide FoPcc est à la fois pratique et étonnamment abordable !

