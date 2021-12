Configuration PC requise pour Dying Light 2: un RTX 3080 recommandé pour 1080p si vous souhaitez effectuer un ray tracing

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dying Light 2: Stay Human, un autre jeu en vogue qui a connu plus d’un retard, arrive enfin en février. Avec la date de lancement proche, le développeur Techland a publié la configuration système requise pour le PC, et elles ne sont pas trop mauvaises pour un titre aussi joli que celui-ci, à moins que vous ne souhaitiez le ray tracing, auquel cas un RTX 3080 est recommandé de jouer à seulement 1080p.

Tant que vous êtes prêt à supporter 30 images par seconde en basse qualité, Dying Light 2 peut être joué sur une GTX 1050 Ti ou une Radeon RX 560 4 Go associée à un Core i3-9100 ou Ryzen 2300X. Conserver la même résolution mais passer à 60 ips et des paramètres graphiques élevés nécessite une RTX 2060, l’une des cartes les plus populaires parmi les participants à l’enquête Steam, ou une AMD RX Vega 56 combinée à un Core i5-8600K ou Ryzen 5 3600X.

Ce que nous avons vu de Dying Light 2 jusqu’à présent est magnifique, donc ces spécifications seront bien accueillies par la plupart. Mais les choses pourraient commencer à devenir gênantes pour ceux qui souhaitent activer le ray tracing. Toutes ces ombres, reflets et effets d’éclairage réalistes nécessitent au moins un RTX 2070 avec un i5-8600K ou Ryzen 5 3600X, et c’est juste à [email protected] de faible qualité. Si vous voulez 60 ips de haute qualité, un RTX 3080 est recommandé, et ce n’est toujours qu’en 1080p.

La bonne nouvelle est que Dying Light 2 prend en charge DLSS, mais vous aurez toujours besoin d’un PC assez monstrueux si vous voulez fonctionner à 1440p ou 4K avec une qualité élevée, surtout si le ray tracing est activé.

Ailleurs, toutes les exigences sauf les exigences minimales demandent que l’installation de 60 Go du jeu soit placée sur un SSD au lieu d’un disque dur.

Nous verrons si Dying Light 2: Stay Human est à la hauteur du battage médiatique le 4 février.