The Game Awards 2021 : programme et comment diffuser en ligne

Les Game Awards 2021 sont à quelques heures de révéler quel titre sera choisi Jeu de l’année ou Jeu de l’année (GOTY). Le gala de remise des prix le plus médiatique de l’année a lieu ce matin, dans la nuit de jeudi à vendredi selon l’heure de laEspagne. C’est alors que le Microsoft Theater de Los Angeles, en Californie, dévoilera des dizaines d’annonces – au moins 10 premières mondiales – et que les lauréats de chaque catégorie seront dévoilés. Nous vous expliquons comment regarder la diffusion en streaming depuis chez vous, en détaillant le programme pour chaque partie du monde.

Comment regarder le gala des Game Awards en ligne en streaming

L’organisation a promis que cette édition sera celle avec le plus de jeux et d’annonces dans l’histoire des Game Awards et nous offrira de « vraies choses de nouvelle génération », avec une annonce qui remonte à plus de deux ans et demi. fabrication. Pour suivre le gala de ces TGA 2021 en ligne nous aurons plusieurs options. D’une part, YouTube, qui proposera l’avant-première en direct à partir de 01h30 (CET) dans la nuit du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre.

Le gala lui-même commencera à 02h00 (CET) le 10 décembre ; c’est-à-dire une demi-heure à l’avance. Sur YouTube, il proposera une résolution 4K. La deuxième option est Twitch, qui diffusera également en même temps une qualité d’image et de son élevée.

On se souvient que les jeux nominés pour Game of the Year (GOTY) sont ces six titres : Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank : Rift Apart et Resident Evil Village. Xbox Game Studios commence en tant qu’éditeur avec le plus de nominations (20), suivi de Sony Interactive Entertainment avec 11 nominations et Square Enix avec 10 nominations.

À quelle heure est le gala des Game Awards 2021 dans le monde ?

Espagne (heure péninsulaire) : 10 décembre à 01h30.

Espagne (Canaries) : 10 décembre à 00h30.

États-Unis (Los Angeles) : 9 décembre à 16h30

États-Unis (New York) : 9 décembre à 19h30

México (Mexico City) : 9 décembre à 18h30

Costa Rica : 9 décembre à 18h30

Salvador : 9 décembre à 18h30

Honduras : 9 décembre à 18h30

Guatemala : 9 décembre à 18h30

Nicaragua : 9 décembre à 18h30

Chili : 9 décembre à 21h30

Argentine : 9 décembre à 21h30

Paraguay : 9 décembre à 21h30

Uruguay : 9 décembre à 21h30

République dominicaine : 9 décembre à 20h30

Venezuela : 9 décembre à 20h30

Colombie : 9 décembre à 19h30

Équateur : 9 décembre à 19h30

Pérou : 9 décembre à 19h30

