Jinx de League of Legends arrive sur Fortnite, comment avoir sa skin ?

Epic Games annonce une nouvelle collaboration entre Fortnite Battle Royale et League of Legends : le personnage Jinx de LoL est ajouté en tant que skin à Fortnite. Le skin Jinx Arcane, qui avait déjà été divulgué, atteint enfin la saison 8 du Battle Pass of Fortnite Chapter 2. Juste en dessous, nous vous expliquons comment obtenir Jinx dans Fortnite :

Fortnite : comment obtenir le skin Jinx Arcane de League of Legends

Art officiel de le skin Jinx Arcane dans Fortnite

L’annonce officielle du skin Jinx Arcane de League of Legends dans Fortnite Battle Royale a eu lieu le jeudi 4 novembre 2021 à 17h30 CET. A cette époque, en plus, tous ses fichiers du système de fichiers Fortnite étaient décryptés. Ce sont tous les objets Jinx Arcane dans Fortnite; Nous les avons extraits nous-mêmes du jeu via le datamining :

Tous les objets Jinx Arcane dans Fortnite

Skin Jinx Arcane

Accessoire sac à dos mono avec cymbales par Jinx

Pium Pium Crusher Outil de récolte

Playground Music (Instrumental)

Graffitis de Jinxeado

Écran de chargement BOUM !

Écran de chargement de faire des ravages

Des images nettes du skin Jinx Arcane dans Fortnite

Tous les objets Fortnite League of Legends Jinx Arcane appartiennent à la rareté Video Game Legends, tout comme d’autres collaborations du monde du jeu vidéo telles que Halo Master Chief, God of War’s Kratos ou Jill Valentine et Chris Redfield de Resident Evil.

Le skin Jinx de League of Legends dans Fortnite est un skin de magasin ; c’est-à-dire que nous ne pouvons l’obtenir qu’en l’achetant. Le skin Jinx Arcane de League of Legends et le reste de ses objets seront disponibles dans la boutique de dindes Fortnite Battle Royale à partir du vendredi 5 novembre 2021 à 01h00 CET. D’après les images divulguées, nous savons que, comme d’habitude, nous pouvons acheter le skin séparément ou en lot avec le reste de ses objets. Nous ne savons pas quel en sera le prix ; en temps voulu, nous publierons une nouvelle histoire avec beaucoup de détails, et avec une vidéo la montrant dans le jeu, dans toute sa splendeur.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration