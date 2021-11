Celui qui fait le sapin de Noël tôt est une personne plus heureuse

Selon les experts, les décorations de Noël sont liées aux émotions de l’enfance, donc les mettre à l’avance augmente l’excitation et nous rend plus heureux.

Il y a ceux qui, selon la tradition, ne font pas le sapin de Noël avant le 8 décembre. Mais il y a aussi ceux qui ont déjà placé des lumières, des boules et des décorations chez eux en novembre. Ces mêmes personnes sont encore plus heureuses, comme le révèle le psychanalyste britannique Steve McKeown qui, après avoir fait quelques recherches, a accordé une interview au site. Nxsttv.com, décrivant les résultats de ses études.

McKeown soutient que les décorations de Noël sont liées aux émotions de l’enfance, de sorte que ceux qui décorent la maison à l’avance ont tendance à évoquer ces sentiments, ce qui les rend plus heureux. « Dans un monde plein de stress et d’anxiété – explique l’expert – les gens aiment s’associer à des choses qui les rendent heureux. Et les décorations de Noël dépoussièrent ces forts sentiments d’enfance« . Les décorations de Noël, souligne McKeown, sont « vousn’ancora ou un chemin vers les émotions de l’enfance. Donc mettre les décorations à l’avance augmente l’excitation« .

McKeown estime également que décorer la maison pour les vacances est aussi un moyen de compenser les défauts du passé, en particulier pour ceux qui n’avaient pas de famille unie et qui ont peut-être aujourd’hui réussi à créer la leur. Ou simplement parce que des problèmes économiques se profilaient autrefois et qu’il était difficile de profiter de la joie de Noël. « S’il peut y avoir un certain nombre de raisons symptomatiques derrière l’obsession des décorations de Noël, la plupart du temps, il y a des raisons nostalgiques derrière cela : revivre la magie ou compenser les négligences passées. – a ajouté McKeown -. Il suffit d’un petit lien, comme l’étoile que vous avez placée sur votre arbre de Noël ou une tradition familiale annuelle, pour nous ramener à ces bons souvenirs.« .

De plus, en plus d’être un moyen de combler ces lacunes, les décorations pourraient aussi aider à avoir des relations plus cordiales avec les voisins, comme l’indique une recherche publiée dans le Journal de psychologie environnementale, qui a en fait montré comment les décorations aident les gens à paraître plus « amicaux » aux étrangers. Ainsi, en préparant les décorations de Noël à l’avance, nous pouvons plus facilement revivre des souvenirs heureux, être plus heureux et aussi manifester une plus grande ouverture sociale, offrant un « une idée pour communiquer notre sociabilité aux voisins« Concluez les savants.