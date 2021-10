La Ps5 Reçoit Apple Music, Disponible Maintenant; Comment Télécharger L'application

Apple Music arrive sur PS5. Ceux de Cupertino s’associent au géant japonais pour apporter leur catalogue musical à l’écosystème des consoles. L’application est maintenant disponible en téléchargement gratuit, bien que vous deviez avoir un abonnement actif pour pouvoir l’utiliser.

Le catalogue Apple Music comprend plus de 90 millions de chansons et 30 000 listes de lecture. De plus, les vidéos musicales pourront être visionnées avec une résolution allant jusqu’à 4K. Parmi les services ajoutés, Apple Music Radio, la possibilité de suivre les paroles des chansons en temps réel, de télécharger des chansons pour les lire hors ligne et bien plus encore. Vous pouvez utiliser l’application simultanément avec votre session de jeu, comme avec Spotify.

Apple Music est disponible en mensualités de 9,99 euros pour le forfait individuel. Pour connaître toutes les fonctions et les prix de chaque plan, nous vous laissons avec l’image ci-dessous. Actuellement, entre 1 et 3 mois sont offerts gratuitement pour les nouveaux utilisateurs.

Comment télécharger Apple Music sur PS5 et les pays disponibles

Sur la page principale de votre console PS5, appuyez avec la croix vers le haut et sélectionnez l’onglet multimédia. Allez maintenant dans « Toutes les applications » Cliquez sur l’icône Apple Music et cliquez sur télécharger. Une fois terminé, lancez l’application. Vous devez maintenant choisir entre vous inscrire ou vous connecter. Si vous avez déjà un abonnement actif, faites-le le deuxième ; sinon, créez votre compte en remplissant les champs de données. Vous êtes maintenant prêt à écouter de la musique.

Ensuite, nous vous laissons la liste des pays où Apple Music est disponible sur PS5.

Argentine

Australie

L’Autriche

Bahreïn

la Belgique

Bolivie

Brésil

Bulgarie

Canada

le Chili

Chine

La Colombie

Costa Rica

Croatie

Chypre

République tchèque

Danemark

Équateur

Le sauveur

Finlande

La France

Allemagne

Grèce

Guatemala

Honduras

Hong Kong

Hongrie

Islande

Inde

Indonésie

Irlande

Israël

Italie

Japon

Koweit

Liban

Luxembourg

Malaisie

malt

Mexique

Pays Bas

Nouvelle Zélande

Nicaragua

Norvège

Oman

Panama

Paraguay

Pérou

Pologne

le Portugal

Watar

Roumanie

Russie

Arabie Saoudite

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Afrique du Sud

Espagne

Suède

la Suisse

Taïwan

Thaïlande

Turquie

Ukraine

Émirats arabes unis

Royaume-Uni

États Unis

Uruguay

Source : communiqué de presse (PlayStation)