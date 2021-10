L’iPhone SE ‘Plus’ en bonne voie pour 2022, l’iPhone SE 3 avec un écran plus grand retardé jusqu’en 2024

Moulin à rumeurs : Apple pourrait bientôt recycler la marque « Plus » de l’ère iPhone 8 pour l’iPhone SE de nouvelle génération, même s’il conservera la même conception globale et la même taille d’écran que l’iPhone SE actuel. Cela dit, il y a des signes qu’un iPhone SE plus grand arrive encore en 2024.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons appris qu’Apple continuerait à utiliser le même design iPhone SE avec le modèle de troisième génération tout en renforçant les composants internes pour inclure un chipset A15 et la prise en charge de la connectivité 5G. Apple ajoutera censément cette dernière fonctionnalité à l’aide du modem Snapdragon X60 de Qualcomm, qui peut fournir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 7,5 gigabits par seconde (Gbps) et des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3 Gbps.

Si tout se passe comme prévu, l’iPhone SE pourrait entrer en production de masse plus tard cette année et être prêt pour un lancement au printemps 2022. Fait intéressant, l’analyste d’affichage Ross Young suggère qu’Apple appellera ce nouveau modèle « iPhone SE Plus », même s’il conservera sa taille réduite actuelle qui abrite un écran de 4,7 pouces, ce qui est considéré comme petit selon les normes actuelles. Ainsi, le design de l’iPhone 8 pourrait perdurer grâce à la gamme iPhone SE jusqu’en 2023 au plus tôt.

C’est parce que la plupart des observateurs de l’industrie suggèrent qu’un iPhone SE avec un écran plus grand a été retardé pour l’empêcher de cannibaliser les ventes d’autres modèles d’iPhone. On dit que l’écran mesure entre 5,7 pouces et 6,1 pouces de diagonale. Certains analystes pensent qu’Apple prépare également un iPhone SE avec un écran perforé pour une sortie en 2023. En ce qui concerne la technologie d’affichage, il semble qu’Apple pourrait s’en tenir à l’écran LCD plutôt qu’à l’OLED pour réduire les coûts.

Une autre rumeur récemment apparue sur MyDrivers suggère qu’Apple cherche à intégrer Touch ID dans le bouton latéral du prochain iPhone SE, mais cela ne semble pas correspondre à tout ce que nous avons entendu sur le prochain appareil Apple. Cela dit, cela pourrait être un scénario plus plausible pour le plus grand iPhone SE qui pourrait atterrir en 2024, surtout si Apple opte pour un affichage perforé.