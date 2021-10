La photo du hibou grand-duc gigantesque (et très rare) : il n’a pas été vu à l’état sauvage depuis 150 ans

Au cœur de la réserve forestière d’Atewa Range, dans le sud-est du Ghana (Afrique), deux scientifiques ont repéré un oiseau de proie nocturne très rare, le majestueux hibou grand-duc de Shelley. Ce bel oiseau n’avait pas été vu à l’état sauvage depuis 150 ans, malgré sa taille considérable. L’un des deux experts a pris une photographie qui est entrée à juste titre dans l’histoire de l’ornithologie.

Le hibou grand-duc de Shelley. Crédit : Rob Williams / Twitter

Un oiseau de proie nocturne énorme, rare et insaisissable a été repéré dans la nature 150 ans après la dernière observation (confirmée) dans son environnement. La rencontre a été particulièrement passionnante, car il a également été possible de capturer la première photographie à l’état sauvage de ce magnifique animal, le grand-duc de Shelley (Bubo shelleyi). L’oiseau de proie, dont les dimensions peuvent dépasser 60 centimètres de long et plus de 1,2 kilogramme de poids, a été photographié samedi 16 octobre au cœur de la réserve forestière d’Atewa Range, dans le sud-est du Ghana. L’espèce est classée vulnérable (code VU) dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui estime jusqu’à un maximum de sept mille individus adultes répartis en Afrique centrale et occidentale, notamment au cœur de la forêts tropicales impénétrables.

Le magnifique hibou grand-duc de Shelley a été repéré par le Dr Joseph Tobias du Département des sciences de la vie de l’Imperial College de Londres et l’écologiste indépendant Dr Robert Williams ; c’est ce dernier qui a obtenu le cliché du puissant oiseau, qui se tournant vers les deux scientifiques a permis une excellente photo d’identification. « C’était si gros qu’au début, nous pensions que c’était un aigle », a déclaré le Dr Tobias dans un communiqué de presse de l’université britannique. « Heureusement, il s’est perché sur une branche basse et lorsque nous avons levé les jumelles, nous étions bouche bée. Il n’y a pas d’autre chouette aussi grande dans les forêts tropicales africaines », a déclaré l’expert. Mais être grand ne signifie pas être facile à voir. Après tout, même le hibou grand-duc (Bubo bubo) qui vit en Italie est considéré comme l’un des plus insaisissables parmi les grands animaux ; il suffit de penser que cet oiseau a une envergure pouvant dépasser les 2 mètres et un poids de quelques kilogrammes, pourtant il est rarement rencontré.

Comme indiqué, l’observation du hibou grand-duc de Shelley dans la nature est considérée comme un événement tout à fait exceptionnel. Au cours des 150 derniers, il y a eu très peu d’observations non confirmées ; le seul cliché connu avant celui du Dr Williams met en scène un spécimen immortalisé en 1975 dans un zoo d’Anvers. En 2005, il y a eu une autre observation potentielle au Congo, mais l’image granuleuse à faible résolution suggère qu’il ne s’agit pas de l’espèce en question. « Il y a eu des rapports occasionnels au cours des dernières décennies de personnes qui pensaient avoir brièvement entendu ou vu le hibou grand-duc de Shelley de quelques endroits différents à travers l’Afrique occidentale et centrale, du Libéria à l’Angola. La plupart de ces observations ne sont pas confirmées et l’espèce est devenue un Saint Graal pour les ornithologues amateurs en Afrique et au-delà », écrit l’Imperial College de Londres.

Les deux scientifiques n’ont vu le hibou que pendant 10 à 15 secondes, mais heureusement, cela leur a laissé le temps de l’immortaliser. Sur la prise de vue, ses détails anatomiques caractéristiques sont visibles : yeux noirs et pénétrants, bec jaune et bien sûr les dimensions majestueuses. L’observation a été accueillie avec enthousiasme par les ornithologues et les passionnés : « C’est une découverte sensationnelle. Nous recherchons cet oiseau mystérieux dans les basses terres de l’ouest depuis des années, donc le trouver ici dans les forêts sur les crêtes de la région orientale est une grande surprise », a déclaré le Dr Nathaniel Annorbah, professeur à l’Université de l’environnement et du développement durable. du Ghana. Grâce à la (re)découverte de cet animal merveilleux, les experts espèrent que la forêt dans laquelle il a été aperçu sera protégée et désignée parc national ; l’une des principales menaces du hibou grand-duc de Shelley est la destruction de son habitat naturel. C’est précisément ce facteur anthropique qui a conduit à la disparition du merveilleux pic à bec ivoire (Campephilus principalis), récemment déclaré éteint par le Fish and Wildlife Service (FWS) des États-Unis.