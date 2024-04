Événement « Avatar, le dernier maître de l’air » dans Fortnite : dates, comment participer et toutes les informations

Le événement ‘Avatar, le dernier maître de l’air’ démarre dans Fortnite. Comme d’habitude, il apporte avec lui de nouvelles skins, de nouvelles missions et beaucoup de contenus à découvrir, comme le mini-passe de combat qui nous permet d’obtenir Aang. Ci-dessous, nous détaillons tout le contenu que l’événement ‘Avatar’ a apporté à la Saison 2 du Chapitre 5 de Fortnite:

Quand a lieu l’événement ‘Avatar, le dernier maître de l’air’ dans Fortnite

L’événement Avatar: Éléments d’‘Avatar, le dernier maître de l’air’ dans Fortnite se déroule du 12/04/2024 à 15h CEST au 03/05/2024 à 8h CEST. Ces dates et heures correspondent aux horaires suivants dans les différents territoires hispanophones:

France (péninsule et îles Baléares) : commence le vendredi 12 avril 2024 à 15h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 8h.

France (îles Canaries) : commence le vendredi 12 avril 2024 à 14h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 19h.

(îles Canaries) : commence le vendredi 12 avril 2024 à 14h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 19h. Argentine , Brésil , Chili et Uruguay : commence le vendredi 12 avril 2024 à 11h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 4h.

, , et : commence le vendredi 12 avril 2024 à 11h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 4h. Bolivie , Cuba , République dominicaine et Venezuela : commence le vendredi 12 avril 2024 à 10h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 3h.

, , et : commence le vendredi 12 avril 2024 à 10h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 3h. Colombie , Équateur , Mexique , Panama et Pérou : commence le vendredi 12 avril 2024 à 9h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 2h.

, , , et : commence le vendredi 12 avril 2024 à 9h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 2h. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : commence le vendredi 12 avril 2024 à 8h et se termine le vendredi 3 mai 2024 à 1h.

Pour participer à l’événement, il suffit de se connecter à Fortnite pendant cette période pour profiter de toutes les nouveautés.

Nouveau mini-passe de combat ‘Avatar’ avec des récompenses gratuites et payantes

L’une des principales nouveautés de l’événement est l’arrivée d’un mini-passe de combat, comme lors de l’événement Cowabunga des ‘Tortues Ninja’. Bien qu’il soit possible d’obtenir des récompenses gratuites en accomplissant des missions, nous pouvons payer 1 000 V-bucks (8,99 €) pour obtenir la version premium du passe, qui nous offre la possibilité d’obtenir toutes les récompenses de l’événement, y compris les deux nouvelles skins d’Aang, appelées Aang et Aang Avatar State.

Aang arrive dans Fortnite avec deux nouvelles skins

En accomplissant différents ensembles de missions, nous obtenons du Chi. Le Chi est obtenu en accomplissant des missions, et les Chakras en accomplissant des ensembles de missions.

Voici toutes les récompenses du mini-passe de combat ‘Avatar’:

Tous les objets et récompenses du mini-passe de combat d’‘Avatar’ dans Fortnite

Récompenses gratuites

Récompenses gratuites du mini-passe de combat d’‘Avatar’

Élément Cycle mural : 1 000 Chi.

Accessoire sac à dos Bannière des Quatre Éléments : 2 000 Chi.

Promotion de niveau : 3 000 Chi.

Écran de chargement Les Quatre Éléments : 4 000 Chi.

Promotion de niveau : 5 000 Chi.

Guitare Dramyin : 6 000 Chi.

Promotion de niveau : 7 000 Chi.

Geste Mes collègues ! : 8 000 Chi.

Émoticône Rire de Toph : 9 000 Chi.

Promotion de niveau : 10 000 Chi.

Pioche Épée spatiale de Sokka : 11 000 Chi.

Voile d’Appa : obtenir 6 Chakras.

Récompenses payantes

Récompenses payantes du mini-passe de combat d’‘Avatar’

Skin Aang : obtenue automatiquement en achetant le passe premium.

Émoticône Aang désorienté : 1 000 Chi.

Icône de bannière Aang : 2 000 Chi.

Promotion de niveau : 3 000 Chi.

Geste Sphère d’air d’Aang : 4 000 Chi.

Promotion de niveau : 5 000 Chi.

Accessoire sac à dos messager Momo : 6 000 Chi.

Promotion de niveau : 7 000 Chi.

Graffiti Avatar Aang : 8 000 Chi.

Pioche Bâton des Nomades de l’Air : 9 000 Chi.

Promotion de niveau : 10 000 Chi.

Skin Aang Avatar State : 11 000 Chi.

En d’autres termes, pour obtenir les deux skins d’Aang, nous devons acheter le mini-passe de combat d’‘Avatar’ pour 1 000 V-bucks, puis accomplir des missions de l’événement jusqu’à obtenir 11 000 Chi.

Nouvelles skins de Zuko, Katara et Toph d’‘Avatar’ arrivent dans la boutique de Fortnite

Dans le cadre de l’événement ‘Avatar’ dans Fortnite, les nouvelles skins de Zuko, Katara et Toph sont disponibles dans la boutique à partir du 09/04/2024. Voici tous leurs objets et leurs prix respectifs en V-bucks :

Artwork officiel des skins Katara, Zuko et Toph d’‘Avatar’ dans Fortnite

Ensemble de Zuko et Katara (inclut la skin Katara, l’accessoire sac à dos Gourde de Katara, la pioche Bâton de Tribu de l’Eau du Sud, la skin Zuko, l’accessoire sac à dos Fourreau de Zuko et la pioche Sables de Zuko) : 3 200 V-bucks

(inclut la skin Katara, l’accessoire sac à dos Gourde de Katara, la pioche Bâton de Tribu de l’Eau du Sud, la skin Zuko, l’accessoire sac à dos Fourreau de Zuko et la pioche Sables de Zuko) : 3 200 V-bucks Pack de Zuko (inclut la skin Zuko, l’accessoire sac à dos Fourreau de Zuko et la pioche Sables de Zuko) : 2 000 V-bucks

(inclut la skin Zuko, l’accessoire sac à dos Fourreau de Zuko et la pioche Sables de Zuko) : 2 000 V-bucks Pack de Katara (inclut la skin Katara, l’accessoire sac à dos Gourde de Katara et la pioche Bâton de Tribu de l’Eau du Sud) : 2 000 V-bucks

(inclut la skin Katara, l’accessoire sac à dos Gourde de Katara et la pioche Bâton de Tribu de l’Eau du Sud) : 2 000 V-bucks Pack de Toph Beifong (inclut la skin Toph Beifong, l’accessoire sac à dos Ceinture de Terre grondante et la pioche Marteaux de Guerre) : 2 000 V-bucks

(inclut la skin Toph Beifong, l’accessoire sac à dos Ceinture de Terre grondante et la pioche Marteaux de Guerre) : 2 000 V-bucks Geste Rafale d’Air : 500 V-bucks

Tous ces objets sont disponibles dans la section ‘Avatar’ de la boutique.

Les objets d’‘Avatar’ sont disponibles dans leur section correspondante de la boutique

Nouvelles armes mythiques d’‘Avatar’ dans Fortnite

Une autre grande nouveauté de l’événement ‘Avatar’ est l’arrivée de nouvelles armes mythiques élémentales d’‘Avatar: The Last Airbender’. Il s’agit du Dominio del Aire, du Dominio del Fuego et du Dominio de la Tierra, qui s’ajoutent au Dominio del Agua déjà disponible dans le jeu.

Chacune de ces quatre armes mythiques nous permet d’utiliser leur élément respectif comme arme avec une munition illimitée, mais avec un temps de recharge.

Le Dominio del Agua, le Dominio del Aire, le Dominio del Fuego et le Dominio de la Tierra sont les quatre armes mythiques élémentales d’‘Avatar: The Last Airbender’

Nous pouvons trouver ces armes mythiques au hasard sur le sol ou en ouvrant des coffres à travers l’île. Des sanctuaires de l’Eau, de la Terre, du Feu et de l’Air sont également apparus sur la carte. En entrant dans l’un de ces sanctuaires, nous pouvons ouvrir le conteneur à l’intérieur pour obtenir la technique correspondante.

Nouvelles missions d’‘Avatar’ dans Fortnite

Dans le cadre de l’événement, de nombreuses missions sont arrivées dans Fortnite, que nous devons accomplir pour avancer dans le minipasse de combat et ainsi obtenir des récompenses gratuites. En accomplissant des missions, nous gagnons du Chi avec lequel nous progressons dans le minipasse, et en accomplissant des ensembles de missions complets, nous gagnons des Chakras ; en obtenant six Chakras, nous obtenons gratuitement l’ala delta Appa.

Appa, l’ala delta d’‘Avatar’ dans Fortnite

Si nous choisissons d’acheter la version premium pour 1 000 V-bucks/8,99 €, nous aurons également accès à la route des récompenses premium, qui ne peut être obtenue autrement.

