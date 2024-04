Un des meilleurs jeux exclusifs d’Apple Arcade est maintenant disponible sur Android

Slash Quest abandonne l’exclusivité iOS et arrive enfin sur les mobiles Android

Le jeu s’appelle originalement Slash Quest, mais a été traduit en espagnol comme Une Aventura Punzante

Un des jeux les plus populaires qui faisait partie exclusivement d’Apple Arcade, Slash Quest, appelé en espagnol Une Aventura Punzante, est maintenant également disponible sur Android. Le jeu développé par Mother Gaia, Big Green Pillow et Noodlecake sort ainsi de l’écosystème iOS pour également atterrir sur le système d’exploitation des smartphones le plus répandu au monde.

Nouveau jeu qui arrive sur Android

Slash Quest, traduit en espagnol comme Une Aventura Punzante, est l’un des nouveaux titres qui est arrivé sur le Play Store d’Android ces derniers jours, après que ce titre était disponible sur iOS depuis 2020, faisant également partie de la liste des jeux disponibles avec l’abonnement à Apple Arcade.

Une Aventura Punzante peut maintenant être téléchargé sur Android, car le début du jeu peut être apprécié gratuitement. Plus tard, cependant, vous devrez acheter le jeu complet si vous voulez continuer à profiter de l’expérience, avec des achats in-app allant de 4,69 à 5,49 euros. Il est également prévu qu’il arrive tôt ou tard sur Steam, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie sur la plateforme de jeux vidéo de Valve.

À propos d’Une Aventura Punzante

Ce nouveau titre Android, Une Aventura Punzante, propose comme concept un héros inattendu : l’épée elle-même. Cette lame, trouvée par un guerrier maladroit, guidera son utilisateur et prendra toujours l’initiative de chaque mouvement. En réalité, cette synergie entre l’épée et le porteur engendre des synergies très curieuses et des énigmes qui se résolvent avec des méthodes des plus créatives. Et bien que Apple Arcade propose constamment de nouveaux jeux, celui-ci en particulier a toujours été très populaire.

Il s’agit d’un jeu très populaire parmi les amateurs de jeux vidéo mobiles, et maintenant les utilisateurs d’Android auront la possibilité de profiter de ce titre après avoir fait partie de la bibliothèque iOS pendant ses 4 premières années de fonctionnement. De plus, grâce au téléchargement gratuit pour profiter de ses premiers niveaux, vous pourrez décider si l’expérience proposée par Une Aventura Punzante est suffisamment bonne pour acheter le jeu complet.