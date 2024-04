Les États-Unis risquent de perdre leur domination spatiale et technologique militaire sans le support du secteur commercial, prévient le commandant de la Space Force

En bref: La position dominante des États-Unis dans l’industrie spatiale et, par extension, dans certaines technologies militaires, pourrait être perdue à mesure que des adversaires tels que la Russie et surtout la Chine réalisent d’énormes gains. Le commandant de l’US Space Force (USSF) prévient que sans l’aide du secteur commercial, « les Etats-Unis perdront ».

Le général B. Chance Saltzman, chef des opérations spatiales de l’USSF, a parlé de la nécessité pour l’armée de former des partenariats avec le secteur spatial commercial, tel que SpaceX, ULA et Blue Origin (éventuellement), pour développer de nouvelles technologies spatiales. .

« La Force spatiale doit exploiter les avantages de l’innovation technologique et des capacités émergentes si nous voulons être en mesure de surpasser nos concurrents, sinon la Force spatiale perdra, la Force interarmées perdra et les États-Unis perdront », a prévenu Saltzman dans son rapport. discours lors du Symposium spatial 2024 de la Space Foundation à Colorado Springs.

Saltzman a noté que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré que de grandes guerres peuvent rapidement reprendre. Il a ajouté que le conflit a également prouvé à quel point la coopération entre les dirigeants de l’industrie et leurs alliés peut être efficace.

Saltzman parle probablement du rôle que SpaceX d’Elon Musk a joué en Ukraine. La société a fourni plus de 42 000 terminaux Starlink au pays et les a entretenus depuis l’invasion russe, contribuant ainsi à maintenir l’infrastructure test du pays et ses citoyens en ligne. La situation a amené la Russie à réitérer son avertissement selon lequel les satellites SpaceX pourraient devenir des cibles s’ils étaient utilisés à des fins militaires.

Il y a eu des moments où les relations Starlink/Ukraine sont devenues tendues, comme lorsque SpaceX a empêché le pays d’utiliser Starlink pour contrôler les drones, lorsque Musk a averti qu’il ne pouvait pas financer l’Ukraine indéfiniment (ce sur quoi il est revenu), et des affirmations selon lesquelles il a désactivé Starlink pour empêcher une attaque contre des navires russes.

Saltzman a également évoqué la menace posée par la Chine. « Franchement, la Chine évolue à une vitesse époustouflante. Depuis 2018, la Chine a plus que triplé ses satellites de renseignement, de surveillance et de reconnaissance en orbite », a-t-il déclaré. « Et avec ces systèmes, ils ont construit une toile de destruction au-dessus de l’océan Pacifique pour trouver, réparer, suivre et, oui, cibler les capacités militaires des États-Unis et de leurs alliés. »

Saltzman a ajouté que la Chine avait construit une gamme d’armes anti-spatiales. Des fuites de fichiers de la CIA l’année dernière ont montré que le pays est en train de construire des cyber-armes sophistiquées qui pourraient « prendre le contrôle » de satellites appartenant à des nations occidentales ennemies, les rendant ainsi inefficaces pour soutenir les systèmes de communication, d’armes, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Des chercheurs militaires chinois avaient précédemment exhorté le gouvernement à trouver des moyens de détruire ou de désactiver les satellites.

Il existe un précédent selon lequel les militaires travaillent avec des entités commerciales. Saltzman a souligné comment la marine américaine s’est associée à l’industrie charbonnière pendant la guerre hispano-américaine. Plus récemment, l’US Air Force s’est associée aux opérateurs de satellites commerciaux Inmarsat et Intelsat pour fournir des services de communication par satellite.

Ce discours intervient juste au moment où l’USSF publie une nouvelle stratégie spatiale commerciale qui appelle à « cultiver des partenariats commerciaux pour accroître l’avantage concurrentiel des États-Unis ». Space Force écrit que les domaines prioritaires pour les nouveaux partenariats commerciaux sont la surveillance tactique, la reconnaissance et le suivi ; surveillance environnementale spatiale; positionnement, navigation et synchronisation ; et l’accès à l’espace, la mobilité et la logistique.

