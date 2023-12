Comment obtenir un skin gratuite dans Fortnite en liant vos comptes LEGO et Epic Games

LEGO Fortnite est déjà arrivé sur Fortnite et pour célébrer cela, Epic Games offre le skin Emilie Exploradora gratuitement. Voici comment obtenir gratuitement le nouveau skin en liant les comptes LEGO et Epic Games:

Comment obtenir un skin gratuit sur Fortnite en liant nos comptes LEGO et Epic Games

En guise de célébration de l’arrivée du mode LEGO Fortnite sur Fortnite le 07/12/2023, Epic Games offre le nouveau skin Emilie Exploradora en liant nos comptes LEGO et Fortnite. La procédure est la suivante:

Nous nous connectons à notre compte Epic Games sur le site officiel. Nous allons dans la section « Applications et comptes connectés » de notre profil. Nous cliquons sur « Connecter » à l’endroit où il est écrit Compte LEGO. Une fois cela fait, nous serons redirigés vers le site LEGO pour poursuivre le processus et créer un nouveau compte LEGO ou nous connecter à un compte existant.

Nous lions nos comptes LEGO et Epic Games

Une fois cela fait, la prochaine fois que nous nous connectons à Fortnite avec le même compte que nous avons lié à notre compte LEGO, nous obtiendrons le skin Emilie Exploradora, l’accessoire de sac à dos Orejín et la version LEGO du skin Fortnite.

Un zoom sur le nouveau skin Emilie Exploradora dans Fortnite

Un zoom sur le nouveau skin Emilie Exploradora de LEGO Fortnite

Le nouveau skin Emilie Exploradora peut être utilisé dans tous les modes de jeu de Fortnite, y compris dans le nouveau mode LEGO Fortnite. Bien sûr, Emilie Exploradora a un style LEGO qui en fait une figurine de la célèbre marque de jouets. Nous pourrons la voir de cette manière chaque fois que nous la choisirons en tant que skin et que nous jouerons à LEGO Fortnite.

Artwork officiel du nouveau skin Emilie Exploradora dans Fortnite et sa version LEGO

Comme nous pouvons le voir dans le billet de blog de la promotion sur le site officiel de Fortnite, il n’y a pas de Deadline pour obtenir gratuitement Emilie Exploradora dans Fortnite, donc en principe nous ne devrions pas nous inquiéter. Cependant, comme nous ne savons jamais ce qui peut se passer, nous vous recommandons de lier vos comptes dès que possible pour obtenir le skin et qu’il soit à vous pour toujours. Lier les comptes LEGO et Epic Games (même si nous devons créer un compte LEGO à partir de zéro) ne devrait pas nous prendre plus de cinq minutes.

Un aperçu dans la Boutique de la version LEGO du skin Emilie Exploradora dans Fortnite

Nous vous rappelons également que les skins Fortnite ne sont que des objets skins qui n’affectent en rien l’équilibre du jeu, et cela s’applique également à LEGO Fortnite. Que veut dire cela? Que notre personnage LEGO Fortnite ne détermine pas s’il est plus fort ou plus rapide pour donner quelques exemples ; en pratique, ils sont tous identiques et ne sont que des moyens de nous différencier des autres joueurs.

Autres contenus Fortnite qui pourraient vous intéresser :

➡️ Obtenez gratuitement un skin sur Fortnite : comment obtenir Alan Wake avant son arrivée en boutique