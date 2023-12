Oppo Reno10 Pro+ et Reno 8 Pro bénéficient de la mise à jour Android 14

Oppo a publié une mise à jour stable Android 14 pour deux autres de ses téléphones. Le Reno 10 Pro+ 5G et le Reno 8 Pro bénéficient désormais de la mise à jour Android 14 via la mise à jour ColorOS 14. Ce sont les deux premiers appareils à recevoir la mise à jour majeure Android 14 en décembre. D’autres appareils sont programmés pour recevoir la mise à jour Android 14 ce mois-ci.

ColorOS 14 basé sur Android 14 est la première mise à jour majeure pour l’Oppo Reno 10 Pro+ 5G, tandis que pour le Reno8 Pro 5G, il s’agit de la deuxième mise à jour majeure. Oppo a annoncé la mise à jour sur son forum officiel. Mais elle ne donne pas de détails tels que le numéro de version et le journal des modifications.

Mais nous pouvons facilement deviner la plupart des fonctionnalités car ce sont des fonctionnalités courantes de ColorOS 14. Cela comprend Trinity Engine pour une amélioration des performances, un design aquamorphique optimisé avec de nouveaux effets sonores, des systèmes de couleur, Aqua Dynamics (le nom d’Oppo pour les activités en direct), des écrans AOD Go Green, de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA, notamment Smart Touch, File Dock; de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, et plus encore. Il pourrait également y avoir une mise à niveau du correctif de sécurité Android.

Selon la page d’annonce, la mise à jour Android 14 pour les deux appareils est disponible en premier lieu en Inde. Elle devrait être disponible dans d’autres régions.

Si vous possédez un Oppo Reno 10 Pro+ ou un Oppo Reno 8 Pro, vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers la dernière version en allant dans Paramètres > À propos de l’appareil > Appuyez en haut de la page > Appuyez sur l’icône en haut à droite > Versions d’essai > Version officielle > Appliquer maintenant. Assurez-vous d’abord de mettre à jour votre téléphone vers la dernière version Android 13.

Gardez à l’esprit que votre téléphone fonctionne avec la dernière version logicielle, effectuez également une sauvegarde des données importantes et chargez votre téléphone à au moins 50%.

Articles liés :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :