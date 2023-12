15 Choses que Vous Avez Manquées en Regardant la Bande-Annonce de GTA VI

Rockstar Games a publié la bande-annonce de leur prochain jeu Grand Theft Auto; GTA 6, et en seulement quelques heures après la sortie de la bande-annonce, les fans aux yeux d’aigle ont rapidement repéré une tonne de choses que l’on ne repère pas facilement en regardant la bande-annonce pour la première fois.

Alors, regardons tout ce que nous avons pu manquer dans la bande-annonce de Grand Theft Auto VI.

Liste des choses repérées par les fans dans la bande-annonce de Grand Theft Auto VI

Alors que la bande-annonce ne durait qu’une minute et 30 secondes, les personnes ont trouvé tellement de choses cachées dans et autour de la bande-annonce du jeu. En parlant des vues de la bande-annonce, la bande-annonce de Grand Theft Auto VI est la seule vidéo non musicale qui a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures. La bande-annonce de GTA V, qui a été publiée il y a 12 ans, compte environ 100 millions de vues. Pendant ce temps, la bande-annonce de GTA VI, qui a été publiée il y a 2 jours, a déjà atteint 116 millions de vues.

Ces chiffres élevés pour la bande-annonce elle-même montrent l’intérêt des fans de GTA qui attendaient l’annonce du prochain jeu de la franchise GTA. En ce qui concerne les ventes de jeux, on s’attend à ce qu’il batte le record établi par GTA il y a 12 ans. Il y aura deux fois plus de joueurs pour le nouveau jeu GTA VI. Désormais, regardons tout ce qui a été repéré dans la bande-annonce de GTA VI.

Choses que vous avez pu manquer dans la bande-annonce de GTA VI

Voitures de police de Vice City

Si vous avez fait attention aux voitures de police du jeu original Vice City, elles étaient toutes peintes en vert et blanc. Eh bien, GTA VI a aussi des voitures de police avec exactement la même peinture. Nous pouvons voir la version de Rockstar de la Ford Crown Victoria, de la Ford Explorer et de la Dodge Challenger en tant que voitures de police dans GTA VI.

Hôtel Ocean View

L’Hôtel Ocean View est l’un des endroits les plus emblématiques du jeu original GTA Vice City. Bien sûr, il a été remodelé dans le prochain jeu GTA VI, mais hé, il a toujours les lumières au néon et la route où vous pouvez garer votre voiture et profiter de la vue au néon.

Protagonistes doubles

GTA VI n’a pas un, mais deux protagonistes. La bande-annonce a déjà montré que Lucia est l’un des personnages principaux du jeu. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé, mais son partenaire, Jason, pourrait aussi être le deuxième personnage principal du jeu. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, tous les deux sortent pour cambrioler des stores et commettent des crimes ensemble.

Références à Tom Petty

Si vous avez regardé la bande-annonce, la bande-son était Love Is a Road de Tom Petty. Une bande-son emblématique qui semble tout à fait appropriée pour le jeu. Bien sûr, ce sera une piste pour la station de radio du jeu. Oh, et il y a aussi un sticker « petty forever » sur l’une des portes du store.

Variétés de bateaux

Il y a de nombreux types de bateaux que l’on peut voir dans la bande-annonce, comme des yachts, des bateaux de pêche, des bateaux de transport, et même des bateaux rapides que l’on peut utiliser pour se promener sur les eaux de Leonida. Oh, et avez-vous regardé l’aéroglisseur?

Lucia porte un bracelet de cheville

L’affiche officielle de GTA VI vous montre Lucia portant un bracelet de cheville. Cela pourrait signifier qu’elle est en probation ou assignée à résidence et qu’elle ne s’est probablement pas échappée de prison comme nous le voudrions.

Les animaux font leurs débuts dans GTA VI

La bande-annonce montre beaucoup de flamants roses et de crocodiles, quelque chose qui est assez visible à grande échelle en Floride dans la vie réelle. Et oui, il y a même un petit chien qui se promène sur la plage. Nous pourrions peut-être posséder des animaux de compagnie dans le jeu. Personne ne sait encore.

Réseaux sociaux dans le jeu

La bande-annonce montre plusieurs contenus de type vidéo courts et des personnages du jeu utilisant leurs téléphones portables pour diffuser en direct et enregistrer des événements se déroulant dans la ville et autour. Que ce soit la vie nocturne, la vie sur la plage, les activités ou tout simplement la routine.

