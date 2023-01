AMD déclare qu’un liquide insuffisant dans la chambre à vapeur Radeon RX 7900 XTX provoque une surchauffe, propose des remplacements

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La saga Radeon RX 7900 XTX sur ses températures élevées et ses étranglements inattendus a pris fin après qu’AMD a finalement admis la nature précise du problème. La société propose désormais des remplacements à toute personne ayant acheté l’une des unités concernées, marquant un changement de politique après avoir précédemment refusé les demandes RMA des utilisateurs.

Le mois dernier, des rapports ont signalé que certains utilisateurs de cartes de référence Radeon RX 7900 XTX MBA (Made By AMD) connaissaient des températures de point chaud allant jusqu’à 110 ° C. Quelques personnes ont contacté AMD avec des demandes RMA, mais la société a refusé, affirmant qu’il s’agissait de températures de jonction normales. Il a ajouté que toute personne confrontée à une limitation thermique inattendue doit contacter le support AMD.

L’overclockeur légendaire Roman ‘der8auer’ Hartung a enquêté sur le problème. Après avoir exclu toutes les causes potentielles, il a postulé que la chambre à vapeur du RX 7900 XTX MBA était en cause. Une enquête plus approfondie menée par Hartung et Igor Wallossek de la renommée d’Igor’sLAB a réduit cela à des niveaux de liquide insuffisants dans la chambre, ce qu’AMD a maintenant confirmé.

Dans une interview avec Gordon Mah Ung de PCWorld au CES 2023, Scott Herkelman d’AMD, vice-président senior et directeur général d’AMD Radeon, a abordé le problème de surchauffe/étranglement du RX 7900 XTX.

Herkelman a commencé par réitérer que seuls les GPU Radeon RX 7900 XTX de référence et fabriqués par AMD vendus par AMD et ses partenaires constructeurs sont concernés, et non les cartes de rechange présentant des conceptions de refroidisseur personnalisées. Il a ensuite assuré aux utilisateurs qu’il n’y avait aucun problème de sécurité lié au problème, mais que les performances de la carte pourraient être affectées. « Tout se résume à un petit lot de chambre à vapeur qui a en fait un problème, pas assez d’eau et c’est un très petit pourcentage […] c’est la cause profonde », a déclaré Herkelman.

Aucun mot sur le nombre d’unités qui composent ce très petit pourcentage. Un e-mail d’un intégrateur système à Wallossek alléguait que 4 à 6 lots étaient concernés, ce qui couvrirait des milliers d’unités. Herkelman a déclaré que toute personne rencontrant le problème devrait appeler AMD pour une unité de remplacement. AMD a également réfuté les allégations selon lesquelles il n’aurait pas assez d’unités pour remplacer tous les modèles défectueux.

Passant à un autre sujet, Herkelman a affirmé qu’AMD disposait toujours de la carte graphique la plus performante à moins de 900 $ sous la forme de la Radeon RX 7900 XT. Il a également montré un graphique montrant comment il se compare au RTX 4070 Ti, bien que vous devriez probablement consulter notre propre test de la carte Nvidia pour une comparaison plus précise.