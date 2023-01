Quand est-ce et comment regarder la conférence de Sony au CES 2023 : tout savoir sur le PS VR 2 et la nouvelle PS5 ?

Le CES (Association de l’électronique grand public) est l’un des salons technologiques les plus importants et les plus influents de l’année, mais parfois il se lève si tôt que beaucoup d’entre nous le manquent. C’est le cas de l’édition 2023, qui se tiendra du 5 au 8 janvier à Las Vegas et accueillera toutes sortes d’inventions les plus diverses. Des toilettes avec Alexa, des tests d’urine pour les téléphones portables, du rouge à lèvres pour les personnes à mobilité réduite, des climatiseurs « artistiques », le processeur le plus rapide du monde, des voitures sans boutons, des vélos d’appartement pour le télétravail… Vous seriez surpris de connaître le nombre de événements qui Ils ont déjà confirmé leur présence à l’événement. Mais ceux qui comptent pour nous et qui nous occupent aujourd’hui sont ceux qui ont à voir avec Sony.

La société est un habitué du CES et ce 2023 sera la première fois depuis de nombreuses années que Sony ne présentera pas de nouveau modèle de téléviseur lors du salon. Au lieu de cela, le géant japonais concentrera tous ses efforts sur PlayStation VR 2 et PS5. Les nouvelles lunettes de réalité virtuelle de la marque sont à un peu plus d’un mois de leur première (prévue pour le 22 février de cette année) et cela semble être le moment idéal pour en faire une présentation plus détaillée. Quant à la console, il est également temps d’annoncer la fin des problèmes de stock et qui sait si c’est même le nouveau modèle qui a fait l’objet de rumeurs.

Conférence Sony au CES 2023 : heure et où regarder

Tous ces sujets seront abordés par Sony lors de sa conférence pour le CES 2023, qui se tiendra à 02h00 du matin le jeudi 5 janvier (heure locale française). Il peut être vu via Youtube, où la société a déjà activé un lien que nous vous laissons un peu ci-dessous. Dans le reste du monde, son calendrier est le suivant :

Jour 5 de janvier

À quoi ressemblera le nouveau modèle PS5?

Bien qu’il reste à voir si le nouveau modèle PS5 sera présenté au CES 2023 ou plus tard, la vérité est que ledit modèle semble déjà être un secret de polichinelle. Il ne s’agira pas d’une version Slim ou Pro de la console, mais d’un modèle standard qui remplacera l’actuel et commencera à arriver dans les stores vers septembre. Parmi les nouveautés de ce test on trouverait qu’il chauffe moins, qu’il consomme aussi moins et qu’il dispose d’un disque dur amovible (et donc facilement interchangeable).

Au niveau de la conception, je soulignerais également l’intention de libérer les utilisateurs du support encombrant avec lequel la console est actuellement livrée. Selon les rumeurs, cette version ne coûtera pas plus cher, mais il ne faut pas oublier que Sony a augmenté le prix de la PlayStation 5 de 50 euros il y a quelques mois. Cette dernière décision semble mieux comprise avec un tel changement de châssis à l’horizon.

Pour offrir un peu plus de contexte, la PlayStation 4 a été mise en vente le 29 novembre 2013, recevant une version Slim le 15 septembre 2016 (presque trois ans plus tard). Si la nouvelle PS5 était confirmée, Sony aurait suivi les mêmes délais (2020-2023), même si dans ce cas l’entreprise ne semble pas avoir l’intention d’augmenter la puissance graphique de la machine. Pour l’instant, la PS5 Pro devra attendre. Nous verrons que nos doutes seront levés au CES.