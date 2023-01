AMD confirme que le problème de température de la Radeon RX 7900 XTX est lié à la solution thermique des cartes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Après des semaines de plaintes, AMD a finalement confirmé que les températures élevées et les étranglements inattendus des cartes de référence Radeon RX 7900 XTX sont causés par des problèmes liés à leur solution thermique.

La réputation d’AMD a été ternie par des rapports faisant état de certaines cartes graphiques de référence Radeon RX 7900 XTX rencontrant des problèmes thermiques impliquant des températures de point d’accès GPU, ou la température maximale lue par le capteur, atteignant jusqu’à 110 ° C.

AMD a initialement déclaré que 110 ° C était la température de jonction normale, c’est pourquoi il a refusé les demandes RMA de certains acheteurs et a conseillé aux utilisateurs qui rencontrent une limitation thermique inattendue de contacter le support AMD.

Une enquête récente de Roman « der8auer » Hartung a conduit l’overclockeur à rejeter la responsabilité des problèmes de surchauffe sur la chambre à vapeur de la Radeon RX 7900 XTX ; on pense que certains lots de cartes manquent de niveaux de liquide suffisants.

Igor Wallossek de la renommée Igor’sLAB a reçu un e-mail d’un intégrateur système indiquant que 4 à 6 lots de cartes Radeon RX 7900 XTX MBA (Made By AMD), qui couvrent des milliers d’unités, sont concernés par le problème.

AMD a finalement fait un communiqué officiel qui semble confirmer les investigations. « Nous travaillons pour déterminer la cause profonde de l’étranglement inattendu rencontré par certains lors de l’utilisation des cartes graphiques AMD Radeon RX 7900 XTX fabriquées par AMD. Sur la base de nos observations à ce jour, nous pensons que le problème est lié à la solution thermique utilisée dans le Conception de référence AMD et semble être présent dans un nombre limité de cartes vendues », a écrit la société.

« Nous nous engageons à résoudre ce problème pour les cartes concernées. Les clients confrontés à cette limitation inattendue doivent contacter le support AMD (https://www.amd.com/en/support/contact-call). »

Il semble que seuls les GPU Radeon RX 7900 XTX de référence et fabriqués par AMD vendus par AMD et ses partenaires constructeurs soient concernés. Les cartes de rechange avec des conceptions de refroidisseurs personnalisées semblent être sûres. Et toutes ces cartes MBA ne surchauffent pas – celle que nous avons utilisée dans notre test était correcte.

Cependant, un problème touchant des milliers d’unités n’est pas un problème anodin. Nous devrons voir si AMD émet un rappel de masse/RMA.

La polémique tombe au mauvais moment pour AMD. Ses processeurs Ryzen 7000 alimentés par Zen 4 ne se vendent pas aussi bien que prévu, en particulier en Allemagne, où les ventes de puces Zen 3 dépassent leur successeur d’environ cinq contre un. Les rapports ont également détourné l’attention du problème de l’adaptateur 12VHPWR à 16 broches de Nvidia, dont AMD s’est joyeusement moqué dans un tweet avant l’arrivée des informations sur les cartes Radeon RX 7900 XTX.