Comment s’est passé 2022 pour PlayStation Plus Essential? Crash Bandicoot 4, FIFA 22, Tony Hawk…

PlayStation Plus a eu une année 2022 chargée. En juin, nous avons appris le renouvellement complet de l’abonnement dans plusieurs trios qui intègrent des éléments du désormais disparu PS Now, désormais intégrés au côté Premium. Cependant, ce pour quoi le service est le plus connu, c’est sa série mensuelle de jeux gratuits. C’est là qu’intervient la modalité Essential, l’option d’abonnement la moins chère et qui vous permet de continuer à recevoir ce bonus.

Comment a été 2022 pour elle ? La vérité est qu’il existe de nombreux noms de poids, d’autant plus que cette liste est liée à votre profil pour toujours. Vous pourrez y jouer tant que vous maintenez un abonnement actif. Les mois les plus forts ont été mai, juillet et août pour FIFA 22, Crash Bandicoot 4 et Yakuza : Like a Dragon, respectivement. Ensuite, nous vous laissons la liste complète.

Tous les jeux PlayStation Plus Essential en 2022

Janvier

Saleté 5 (PS5 et PS4)

Deep Rock Galactique (PS5 et PS4)

Persona 5 Strikers (PS4)

Février

Planet Coaster : Édition console (PS5)

UFC 4 (PS4)

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4)

Mars

Ghost of Tsushima : Légendes (PS5 et PS4)

Coureur fantôme (PS5)

Ark: Survival Evolved (PS4)

Team Sonic Racing (PS4)

Avril

Hood : Hors-la-loi et légendes (PS5 et PS4)

Tuez la flèche (PS4)

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom réhydraté (PS4)

Mai

FIFA 22 (PS5 et PS4)

Tribus de Midgard (PS5 et PS4)

La malédiction des dieux morts (PS4)

Twogether : Projet Indigos (PS4)

Juin

God of War 2018 (PS4)

Naruto à Boruto : Shinobi Striker (PS4)

Nickelodeon All Star Brawl (PS5 et PS4)

Juillet

Crash Bandicoot 4 : Il était temps (PS5 et PS4)

The Dark Pictures Anthology : L’homme de Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5 et PS4)

Août

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Cross-Gen Deluxe Bundle (PS5 et PS4)

Yakuza : Comme un dragon (PS5 et PS4)

Petits cauchemars (PS4)

Septembre

Besoin de vitesse : Chaleur (PS4)

Granblue Fantasy : Versus (PS4)

TOEM (PS5)

Octobre

Hot Wheels : Unleashed (PS5 et PS4)

Injustice 2 (PS4)

Super chaud (PS4)

Novembre

Nioh 2 (PS5 et PS4)

Collection LEGO Harry Potter (PS4)

Corps célestes (PS5 et PS4)

Décembre

Mass Effect Édition Légendaire (PS4)

Biomutant (PS5 et PS4)

Divine Knockout (PS5 et PS4)

